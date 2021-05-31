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蔡英文談疫苗：絕無阻擋問題 政府樂意和民間一起努力

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統蔡英文。 圖／udn直播
總統蔡英文。 圖／udn直播

國內新冠肺炎疫情嚴峻，蔡英文總統睽違將近兩周之後公開露面，今天下午在總統府發表談話。她表示，最近熱心宗教團體、企業、民間組織及地方政府幫忙找國外疫苗供給，政府很樂意和民間一起努力，確保疫苗是安全合法，絕對沒有阻擋問題。

蔡總統表示，這段時間很多人傳訊息給她，提出很多想法，在社群網站及媒體上也了解許多人對於疫情發展、疫苗是否充足及何時接種，都充滿焦慮；這兩天資料顯示，現在這個階段，疫情已經趨緩，但是仍充滿挑戰，感謝大家過去兩周忍受不便，配合防疫指引，現階段目標是降低確診案例，也要降低對於生活經濟的衝擊，三級警戒還在持續，拜託大家沒有必要不要出門，辦公場分艙分流，實施部分居家上班，還有避免群聚，尤其在大賣場及傳統市長，一起吃飯時，都要依照指揮中心指引來保障安全。

對於疫苗問題，蔡總統說，這段期間國際疫情險峻，造成疫苗市場供需有很大落差，供貨緊張，各國政府窮盡能力取得疫苗，台灣也是如此，包括她在內，政府各部門每天緊盯，催促政府下訂的近兩千萬劑國際疫苗，能夠早一天出貨、早一天抵達，國人才能早一天施打，早一天安心。

蔡總統說，最近熱心宗教團體、企業、民間組織及地方政府也幫忙找國外疫苗供給，宗教團體將由內政部次長陳宗彥擔任窗口，企業團體由經濟部長王美花擔任窗口，政府會和民間共同努力，爭取更多疫苗。她說，疫苗供給來源必須查證，確保來自原廠，安全有效合法，請大家放心，政府會和所有來聯繫的團體一起努力，確保疫苗來源可靠安全，保障國人健康。

疫苗

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