立法院第10屆第3會期結束 游錫堃：團結才能度過難關

立法院第10屆第3會期今天結束，院長游錫堃指出，這是一個和全國人民休戚與共、同舟共濟的會期。因應本土疫情突然升溫，本院朝野黨團齊心通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」效期展延至2022年6月底，並調高預算上限至8400億元，以協助全國人民順利度過難關。「台灣全體人民是命運共同體，唯有團結才能度過難關！」

游錫堃指出，會期中，為了抗疫，本院迅速提升院區內防疫標準，也進行了史上首次「院會視訊會議」測試，並適時成立「立法院未來國會願景規畫諮詢委員會」展開未來國會願景研議。我國首部「開放國會行動方案」也於3月9日上線，以促進公民更方便參與國會運作。

游錫堃表示，本會期是一個民胞物與、福國利民的會期，感謝各黨團合作，除通過「台鐵改革」、「聲援緬甸人民」等3項共同決議文外，也通過數十項重大議案，其中法律案有56案。

在增進國計民生方面，游錫堃指出，為了促進居住正義，修正「所得稅法」抑制投機炒房。修正「住宅法」，調高社會住宅提供比例達40%。修正「都市更新條例」，提高容積獎勵、簡化拆除程序，加速危老建物重建。修正「土地稅法」，調整免徵增值稅的範圍，促進租稅公平。為鼓勵節能減碳、促進消費，修正「貨物稅條例」延長節能家電和中古車輛汰舊換新退稅優惠期限。

為保障勞工與保護弱勢，制定「勞工職業災害保險及保護法」，修正「勞工保險條例」和「勞資爭議處理法」，確保勞工老後的經濟安全、爭議裁決制度與職災保障，完成勞工保障最後一塊拼圖。「長期照顧服務法」的修正，將擴增長照服務能量，讓國人打拚沒有後顧之憂。

在厚植教科文實力方面，通過「文化藝術獎助及促進條例」以扶持獎助藝術產業，強化藝文工作者職災保障與急難協助。「國立台灣歷史博物館組織法」及「國立台灣文學館組織法」確立組織升格，保存並活化台灣文學與歷史。

「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」提升人才培育和研發效益，厚實科技和產業競爭力，以更多的「半導體學院」打造更多的護國神山。制定「太空發展法」提振衛星產業鏈，整合我國半導體、資通訊、精密機械優勢產業，打造太空競爭力。

在捍衛生態，保護動物方面，修正「森林法」加重處罰盜伐以保護森林。修正「動物保護法」以更明確規範尊重動物生命的行為，並全面禁用捕獸夾。修正「獸醫師法」以保障飼主帶寵物看病的權益，守護陪伴國人的毛小孩。

游錫堃說，備受各界關注的「修憲委員會」在5月18日已正式啟動，修憲案共有56案，期盼經由修憲研討會與公聽會的舉辦凝聚社會共識，順利達成修憲任務。