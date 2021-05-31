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立法院三讀通過刪除通姦罪條文 正式走入歷史

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院長游錫堃。圖／取自國會頻道
立法院長游錫堃。圖／取自國會頻道

司法院大法官會議去年5月29日做出釋字第791號解釋，刑法第239條通姦罪違憲，立即失效。行政院會去年12月通過中華民國刑法部分條文修正草案，刪除通姦罪規定，以符合司法院大法官解釋意旨，並送交立法院審議，以完成相關法制作業，立法院今三讀通過刪除刑法第239條通姦罪規定，正式走入歷史。

大法官當時釋憲認為，刑法第239條指違憲，罪限制性自主權，干預個人隱私，導致的不利益大於公益，違反狹義比例原則。因為婚姻的成立以雙方感情為基礎，是否能維持和諧、圓滿，則有賴婚姻雙方的努力與承諾，而不是刑罰。

行政院會去年12月17日通過刪除刑法第239條文以及刑事訴訟法第239條但書規定等，以符合司法院解釋意旨，全案送立法院審議。

法務部等主管機關在立院司法法制委員會審查時指出，依司法院釋字第 791 號解釋意旨，現行條文但書規定與憲法第7條保障平等權之意旨有違，且因刑法第 239 條通姦罪規定業經該解釋，以不符比例原則宣告違憲失效而失所依附。

院會今天三讀通過的修正要點為，刪除第239條「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」另外「配偶縱容或宥恕者不得告訴」條文亦刪除。

國民黨立委葉毓蘭指出，今天修法意味通姦罪永遠走入歷史，婚姻的忠實義務，仍是存續價值，並非代表婚姻制度已經崩壞，因為人民要遵守法律並非只是刑法，還要負擔民事賠償責任，仍要對不忠行為付出代價，「不會成為小三和小王天堂」，要求司法官性平教育，審判實務上落實性別平權，要在民事裁判上保障沒有過失的配偶應有權益。

司法院 通姦罪 婚姻

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