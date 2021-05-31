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立院三讀 弱勢兒少可減輕或免除民事訴訟費用

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院長游錫堃。圖／取自國會頻道
立法院長游錫堃。圖／取自國會頻道

立法院會今三讀通過「民事訴訟法第114條之1及第207條文修正草案」案，修正後為貫徹兒少權益之保障，倘受訴訟救助之兒少因負擔訴訟費用而致生計有重大影響，許其得向法院聲請減輕或免除訴訟費用，並限定聲請期間，以避免程序久懸不決。

司法院提出修法版本與民進黨立委黃國書都提出修法版本，司法院秘書長林輝煌日前赴立法院司法及法制委員會針對民事訴訟法列席備詢。

林輝煌當時指出，為貫徹保障弱勢者權益，就受訴訟救助兒童或少年因負擔訴訟費用而致生計有重大影響者，增訂得向法院聲請減輕或免除訴訟費用之規定。

另外，為符合身心障礙者權利公約（CRPD）之精神，並與身心障礙者權益保障法、特殊教育法、法院組織法及公證法關於「聽覺、聲音或語言障礙者」之用語一致。

修正後第207條為參與辯論人如為聽覺、聲音或語言障礙者，法院應用通譯。但亦得以文字發問或使其以文字陳述。改變原條文「聾啞人」字眼。

司法院 民事訴訟 立法院

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