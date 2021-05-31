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立院三讀太空發展法 鼓勵民間投資太空事業

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／翻攝自國會頻道
圖／翻攝自國會頻道

立法院會今天三讀「太空發展法」，明定科技部為主管機關，並以專責法人協助推動太空發展業務；並規範發射載具在境內發射時，應於國家發射場域實施作業，科技部等相關部會應鼓勵民間投資太空事業。附帶決議也要求科技部3個月內制定相關子法、行政規則、組織條例等預定時程。

為促進太空產業健全發展，法案明定，科技部應會同經濟部及其他有關機關，鼓勵民間投資太空事業、推動高附加價值太空技術產業應用及必要獎勵措施、協助關聯產業發展與國際接軌、培育太空產業發展人才等事項。

民進黨立委蘇巧慧指出，我國政府與民間太空活動及產業發展，近年來已有飛躍性成長；1991 年迄今已完成第一期與第二期的「國家太空科技發展長程計畫」，成功執行5次福爾摩沙衛星及其他相關計畫，為我國太空科技發展奠定良好基礎。

蘇巧慧說，太空活動不僅象徵人類求知、追求更高發展的理念，更能帶動國家總體科技、經濟、工業與國民生活之提升；環諸世界各國，均陸續就太空活動及產業發展訂立專法規範、設置專責機關，顯見我國訂立相關法制，有其必要性。

「太空發展法」明定，發射載具在境內發射時，應於國家發射場域實施發射作業，並依規定辦理登錄，在預定發射日6個月前，向主管機關提交發射計畫申請，經許可後始得實施，申請時應提出符合發射計畫的責任保險或財務保障等文件。

未經許可在境內發射載具者，處5年以下徒刑，可併科100萬元以上、1000萬元以下罰金。

此外，個人、法人或團體運用太空載具獲取地球、太空及其他天體資訊時，除法律另有規定，屬個人、法人或團體所有；但若有增進國家重大利益、涉及國家安全、對公共安全有重大影響等情形，科技部可令其將資訊提供政府或授權他人使用，並給予適當補償。如經主管機關要求限期履行、但未履行者，可處50萬元以上500萬元以下罰鍰。

法案也明定，太空活動所運用發射載具或太空載具，有預定在境內發射、由政府補助、委託、出資或公立研究機關（構）依法編列預算所研發等情形，應向科技部辦理登錄，違者處20萬元以上、200萬元以下罰鍰。

立法院並通過附帶決議，要求科技部每2年應就我國太空政策的方向、規畫、成效、預算資源投入及太空產業發展狀況等，向立法院提出詳盡報告。並在法案制定完成後3個月內，就相關法規研擬狀況、預定提出時程，向立法院提出書面報告。

太空 立法院 蘇巧慧

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