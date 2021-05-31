加強版防疫旅館裝備不足？陳時中：無法聯繫要跟中央說
新冠肺炎本土疫情嚴峻，我指揮中心積極擴大醫療量能，地方政府開設加強版防疫旅館，收置確診無症狀或輕症者，但外界擔憂裝備是否足夠？對此，指揮官陳時中表示，目前物資一定要夠，安全防護部分要跟衛生局聯繫，若無法聯繫，要跟中央說。
有記者於今日下午疫情會問及「對於加強版防疫旅館沒有給足夠的防疫裝備，污水處理有疑慮？」陳時中回應，新名詞「加強版防疫旅館」就是，原本或是新簽約的防疫旅館加入醫療照顧的元素，目前物資一定要夠，後勤組不會接觸到病人，我們是由衛生組接觸。
至於在安全組的警察同仁，陳時中指出，「他們就有可能接觸到」，但後勤組完全不會接觸到，他並強調，「安全還是很重要」，防護部分要跟衛生局聯繫，但沒有辦法聯繫的話，要跟中央說。
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