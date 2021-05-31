政府護航國產疫苗？ 指揮中心提預採購兩大好處

新冠疫情本土疫情來得又急又快，民眾莫不企盼疫苗快點出現。但除了進口疫苗之外，國產疫苗也引發很多爭議，例如進行三期試驗就拿到緊急授權、或是二期臨床試驗都還沒解盲，政府急著「護航」。對此，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，預採購有兩大好處，一是廠商有研發動機，二是指揮中心可以即時取得最新生產的疫苗。

指揮官陳時中表示，去年很多國家大量投入資金，「很多人質疑我們為何不投入」。當時報告說科學證據不完整還不能投入，一期結果出來之後指揮中心就積極和各單位研究搜集證據，開始採購。

他說，採購也是一種預採購，去年中簽訂契約一直到現在才正式簽訂，時間很長。疫苗是戰略物資一定要自己掌握製造和生產，對於國產疫苗的獎勵也是去年既定政策，希望成功。政府也必須參與此投資讓廠商壓力減輕，進而能掌握自製疫苗。

周志浩則解釋，預採購是在疫苗研發階段，先和疫苗廠簽訂保證採購契約，根據議定的價格數量採購。這有兩個好處，首先廠商有研發動機，再者我們也可以即時取得最新產生的疫苗，這是世界各國經常採用的方式。採購其他國家疫苗的時候，也是在臨床試驗階段就採購，也讓疫苗廠商有足夠資金和動機，我們就是這樣進行。

至於外界表態願幫助台灣取得、捐贈疫苗。副指揮官陳宗彥表示，佛光山有來電給指揮中心，今上午已和佛光山做意見交換，充分溝通提供協助，對未來合作也表達相關意見，將進一步提供單一窗口協助閱覽相關文件跟諮詢。