楊翠等3人請辭促轉會 政院：蘇貞昌已批准辭呈

促轉會主委楊翠等人因個人生涯規畫，日前向行政院提出辭呈，並於5月28日經行政院長蘇貞昌核定；目前主委遺缺，由副主委葉虹靈代理。行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌已批准楊翠，以及專委林佳範、兼任委員許雪姬辭呈，並感謝三位委員的奉獻與辛勞。

羅秉成表示，楊翠等人基於個人因素提出書面辭呈，行政院已表達慰留之意。蘇貞昌上周五（5月28日）特別邀請楊翠等三位委員到院，當面表達惋惜與感謝之意，並聽取相關建言及意見。

羅秉成說，最後，蘇揆尊重三位委員的決定，勉予同意辭職，他也非常肯定及感謝三位委員的奉獻與辛勞。同時，蘇揆指定由副主委葉虹靈代理主委一職，並期許及嘉勉促轉會全體人員繼續為轉型正義共同努力。