衛福部急採購國產疫苗 民眾黨團：有關心國民生命？

國產疫苗廠高端及聯亞第二期試驗皆未完成，但衛福部已與兩家完成合約簽訂，每家採購500萬劑。民眾黨團立委今舉行記者會，質疑政府刁難民間採購疫苗，又在國產疫苗還沒有保證安全情況下搶先採購，到底是在搞政治對抗，還是經濟套利，「有關心我們的國民的生命？」

民眾黨團總召邱臣遠指出，行政團隊近期在疫苗政策荒腔走板，衛福部長陳時中在上周五院會中對「3+11」決策居然公然說謊，應公開道歉，並盡速提出會議紀錄，另疫苗採購進度也不透明，衛環委員會的疫苗採購調閱小組應提升至立法院院級，避免資訊不對稱，造成民眾恐慌。

民眾黨團副總召高虹安則諷刺陳時中是「數字魔法師」，居然連確診死亡數量都可以誤植，犯下企業都不會犯的低級錯誤，甚至有個案5月20號確診、23號死亡，但到了28號才被公布，另針對PCR檢驗通報量暴增，卻改成單純送驗，無須通報，「這到底是什麼樣的蓋牌？」

民眾黨團幹事長蔡壁如則說，上周詢問陳時中，他明白地說目前國產疫苗二期安全沒有問題，但確性卻是有疑慮，「指揮中心對於民間引進疫苗的刁難，是把人民的生命放在他權力之後，這是一個非常傲慢的政府」，市面上明明已有這麼多三期試驗做完而且打了好幾億劑的疫苗，政府卻還這麼推崇二期都還沒做完的國產疫苗，「真的不知道你心裡頭在想什麼」。

民眾黨立委賴香伶表示，衛福部趕在28號跟高端、聯亞簽約，然後在傍晚透過新聞稿發布訊息，「今天早上大家都猜，股票是不是要大漲？」政治操作鑿痕相當清晰，應盡速成立院級疫苗採購調閱小組會議，讓跨黨派形成監督的力量，國人知的權利可以公開、透明。

民眾黨立委張其祿則提出數據質疑，高端疫苗過去一年半EPS（每股純益）都是負值，但股價居然可以漲了十倍，在如今二期試驗還沒完成情況下，政府又搶先採購，民間跟地方想跟國外買疫苗，卻飽受刁難，「國人的生命安全比較重要，還是企業套利比較重要？」究竟為什麼外面疫苗買不進來，特別就要買國產疫苗，調閱小組必須要發揮功能，讓政府講清楚、說明白。