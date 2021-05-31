江啟臣批蔡英文：你要顧你的意識形態還是台灣人的命？

台灣 新冠疫苗 短缺， 國民黨 主席 江啟臣 上午與副秘書長李彥秀、文傳會主委王育敏在中央黨部舉行記者會，會中與全台22縣市議會黨團代表視訊連線，共同疾呼「台灣需要疫苗」，並與大家一起秀出英文「V」字手勢，象徵疫苗(Vaccines)、施打(Vaccination)及抗疫勝利(Victory) ，號召全民參與「V手勢運動」，高呼口號「不要刁難、給我疫苗、我要打疫苗」。

「你們要錢我們沒有意見，但我們要命！請蔡總統在乎人命吧！」江啟臣質問蔡總統，真的沒有人要捐給台灣疫苗嗎？還是蔡政府故意拖延？「你要顧及你的意識形態，還是台灣人的命？」如果蔡總統愛台灣請顧百姓性命，拜託蔡總統不要讓人家覺得「你窮的只剩下面子」，只剩下意識形態。

江啟臣表示，請蔡總統承諾讓全民施打疫苗，編列的紓困預算最高達8400億，這都是人民的納稅錢， 人民區區要求免費有效的疫苗有這麼困難嗎？全民的健康、藥商的利益蔡總統站在哪一邊？國民黨不反對國產疫苗，但請優先救人民的命，如果任何疫苗在不安全或沒有得到國際認證的要求前就要來施打，人民會心安嗎？「不要人民想要的你不給，人民不想要的拚命給」。

江啟臣對蔡總統提出五問，一，疫苗政策在哪裡？什麼時候才能讓全台百分之70的人民完成注射，達到群體免疫的目標？二，蔡總統有什麼具體的策略，可以控制疫情不再復發，並讓百姓生活、工作、就學，能夠恢復最低限度的常軌？三，台灣人命、意識形態，蔡總統心中想的是哪一個？四，蔡政府是否可以承諾「全民免費施打疫苗」？五，全民健康、藥廠利益，蔡總統站哪一邊？

國民黨並發起防「防疫三訴求、祈願五行動」活動，三訴求包括，一，對國際：Taiwan Needs Vaccines，台灣是全球供應鏈重要的成員，「幫助台灣，就是幫助全世界」；二，對政府：人民的生命不能等，確診、死亡人數不斷攀升，新冠疫情的傷害已超過SARS；三，對人民：風雨同心團結抗疫。

五項行動則有， 一，換頭貼：請全民換上「台灣需要疫苗 (Taiwan Needs Vaccines)」臉書頭貼，廣邀朋友參與，讓全世界以及蔡政府看見人民最迫切的需求；二，繫黃絲帶或貼上貼紙；請全民將黃絲帶（或布條），繫在對外陽台或窗戶顯眼處，向政府請命，人民需要「充足、安全、有效，國際認證」的疫苗；三，上傳心聲：請全民在紙上寫下一句最衷心的盼望與祝福，並自拍上傳臉書頁面留言處，彼此加油打氣，相互勉勵；四，參加與邀請：號召全民按下參加、邀請朋友，讓訴求與祝福無限擴散，讓全世界看到台灣的心聲； 五，KMT行動平台：站在民眾最需要的地方，如果您（團體）有任何需求，歡迎隨時與國民黨的民代服務處聯繫。