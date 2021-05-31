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【專家之眼】垂憐弱勢！避免必須群聚者成了防疫破口

聯合報 / 張競／中華戰略學會研究員
新北中和某康復之家近日爆發群聚感染，新北衛生局長陳潤秋證實對機構39人進行PCR檢測，其中29人為陽性，提醒民眾務必落實強化三級防疫措施。圖／新北市新聞局提供
新北中和某康復之家近日爆發群聚感染，新北衛生局長陳潤秋證實對機構39人進行PCR檢測，其中29人為陽性，提醒民眾務必落實強化三級防疫措施。圖／新北市新聞局提供

日前衛服部公布COVID-19疫苗接種對象優先順序，分別依據職業、年齡以及疾病等三項風險類別，規劃出九項優先接種疫苗對象。

但在此時卻爆出新北市某住宿型精神復健機構，發生疑似群聚感染現象；因此立即曝露出中央防疫機關在制定防疫政策時，幕僚作業未曾考量必須群聚者所處高危險場域。為避免此處成為防疫破口，實在應當評估是否應將必須群聚生活無法選擇者，列入疫苗優先接種對象。

當前社會存在許多必須群聚生活場域，其中包括收容精神病患各種不同類別機構；安置臥病在床必須加以長期照護之嚴重病患，甚或是進入生命最後期程，在安寧病房維護最後尊嚴之長者。甚至還要在加上家中親屬因為就業無法兼顧，必須讓長者白天前往之白日託付照護處所。

其實還要再加上在不同型態監所因案服刑者，不論其是在外役監獄、看守所或是各類監獄，其本身因為尚在服刑期間內，所以無法選擇起居模式，必須群聚生活；此外其所能獲得防疫資源，可能亦會受到限制，無法盡如人意，因此其所面對染疫風險，確實不容忽視。

就整體防疫來說，前述不論是因為身心疾病與生活障礙，抑或是因案服刑行動受限者，其所必須面對群聚生活環境，確實是其本身無法改變與選擇，所以在此種防疫環境條件處於相對弱勢與不利狀況下，優先考量為其接種疫苗，確實就人權角度與防疫標準來說，值得相關防疫政策主管機關列入考量。

當然就情感上來說，社會將有人從經濟效益與公平正義考量防疫優先順序，而且就事論事，要列出完全沒有爭議之疫苗接種優先順序，恐怕也是項極不可能任務。特別是當疫苗供應來源並不穩定，數量亦非充足時，更是會在供需失調狀況下，激發出以情感論斷是非之濫情氛圍，更會鑽入無法回頭牛角尖。

但是前述行動受到限制，必須以群聚方式集體生活者，其所應當受到國家防疫政策保護之基本立足點，其實是與其他國民完全相同，所以在考量優先順序時，不能因為其以往行為或是目前身心狀況，而受到不公平待遇，這點原則主持防疫政策官員必須有所堅持。

但從現實層面來說，主持獄政官員都知道安定囚情重要性，能夠讓受刑人安心服刑，對於矯正感化過程來說，更是極端重要。要是監所環境處在疫情發生群聚感染威脅陰影下，恐怕對於戒護與矯正感化工作負荷來說，絕對都是負面因素，因此國家法務高層必須重視此事，切莫忽視受刑人所應有健康醫療保護，否則就是漠視其基本人權與人身安全。

疫情嚴重，兩利相權取其重，兩害相權取其輕；政府就只有這點能耐，手中籌碼並不算多，當然難以處處讓人滿意皆大歡喜。但在政治算計與股價經營之外，總是還要以蒼生為念，垂憐無法避免必須群聚生活之弱勢群體。

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