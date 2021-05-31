基進黨徵文「阿中部長的淚水」遭網罵翻：從小培養綠衛兵？

近日本土案例大爆發，甚至有警察同仁陸續染疫，指揮中心指揮官陳時中不忍警察的辛苦而哽咽。台灣基進黨因此舉辦徵文大賽，要國小學童以陳時中哽咽影片寫出感謝的心得或畫圖。此舉卻被百名網友砲轟，痛批「簡直就像是從小培養『綠衛兵』」。

陳時中28日在記者會上談及警察同仁染疫一事，他哽咽的表示，警察面臨高風險的工作環境，必須監督不守規矩的民眾，抓出不戴口罩的人，然而卻還是有許多人不配合抗疫，甚至八大行業還偷偷營業，大嘆「沒有好好做事的，應該好好檢討」。

台灣基進黨28日也貼出徵文徵圖活動，該文表示，「有些同學在這個時候，卻無法停課在家自學。因為他們的爸爸媽媽或是家人必須外出工作。這些人是誰呢？」

貼文附上剪輯後的陳時中哽咽影片，並指出，「前兩天阿中部長，在記者會最後講了一段語重心長的話，令我們也感觸良多。我們邀請各位小朋友一起來聽聽，然後想一想，除了警察、醫護人員，還有哪些人是必須持續工作、在外奔波，才能讓我們安心在家中自學呢？

請把你們這幾天在家防疫的心得，寫成一段文字、或畫一張圖，對各行各業辛苦的大眾表達我們真心的感謝」。

對此，多數網友都認為此活動並不妥當，留言「別教壞小朋友了，不要歌功頌德了，監督政府是你們的責任，請問何時才會跟人民站在同一條路上？」、「大內宣從小教起」、「從小開始洗腦嗎？」、「這個跟當初的黨國教育有什麼分別？」

還有人留言，「好棒，直接不演了，我還以為在說台灣，原來是北韓啊！」、「大家忙防疫，處理醫療問題，你在歌功頌德辦徵文」、「寫醫護當然很好，頌德部長哭是怎樣？」