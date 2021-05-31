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韓國瑜籲自己的人民自己救 基進黨諷藍營最強煽動王

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜昨晚發文說「自己的人民自己救」。圖／取自韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜昨晚發文說「自己的人民自己救」。圖／取自韓國瑜臉書

高雄市前市長韓國瑜昨晚在臉書發言「自己的人民自己救」。台灣基進黨新聞部主任張博洋認為，民間不斷放話會導致中央指揮系統大亂，執政黨持續這樣挨打下去，對疫情管控不妙。

韓國瑜昨晚在臉書呼籲說，社會上有人捐贈疫苗、有人捐贈物資，這些都是民間愛的力量，用自己的方法幫助這塊土地的人，救民如救火，全國還有很多需要協助的地方，「我們不能再等待政府，自己的人民自己救！」

針對韓國瑜發言，今早台灣基進新聞部主任張博洋先以「藍營最強煽動王」來形容韓國瑜，並認為此舉是在呼籲各縣市自行購買疫苗，持續向中央施壓。張說，此舉會導致中央指揮系統失去公信力，甚至指揮系統大亂，因為原本只要處理防疫、疫調、隔離，現在還要加碼處理政治問題、處理層出不窮的地方政府放話有疫苗。

韓國瑜被罷免將滿一年，張博洋說，什麼是最高級的政治文宣？就是通篇不談政治但完全是為了政治目的的文宣，他用「道高一尺魔高一丈」來形容操作功力。

韓國瑜 疫苗 台灣基進

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