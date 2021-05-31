聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓國瑜籲自己的人民自己救 基進黨諷藍營最強煽動王
高雄市前市長韓國瑜昨晚在臉書發言「自己的人民自己救」。台灣基進黨新聞部主任張博洋認為，民間不斷放話會導致中央指揮系統大亂，執政黨持續這樣挨打下去，對疫情管控不妙。
韓國瑜昨晚在臉書呼籲說，社會上有人捐贈疫苗、有人捐贈物資，這些都是民間愛的力量，用自己的方法幫助這塊土地的人，救民如救火，全國還有很多需要協助的地方，「我們不能再等待政府，自己的人民自己救！」
針對韓國瑜發言，今早台灣基進新聞部主任張博洋先以「藍營最強煽動王」來形容韓國瑜，並認為此舉是在呼籲各縣市自行購買疫苗，持續向中央施壓。張說，此舉會導致中央指揮系統失去公信力，甚至指揮系統大亂，因為原本只要處理防疫、疫調、隔離，現在還要加碼處理政治問題、處理層出不窮的地方政府放話有疫苗。
韓國瑜被罷免將滿一年，張博洋說，什麼是最高級的政治文宣？就是通篇不談政治但完全是為了政治目的的文宣，他用「道高一尺魔高一丈」來形容操作功力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言