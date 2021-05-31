印度回台男隔離檢疫2次爆氣 竟是中央系統設定出錯

一名印度專機返台男子向蘋果新聞網爆料指本月10日專機抵台，他因接觸確診者到楊梅集中檢疫所隔離14天後，25日隔離期滿回家，當晚卻又再接到「居家隔離通知書」簡訊，2次重回檢疫所再隔離14天，他不滿檢疫隔離混亂出現缺口。

桃園市衛生局今天上午證實，印度專機回台隔離，由CDC疾管署的中央系統通知，該男子接到2度通知隔離，經查為中央系統時間設定錯誤，造成該民眾困擾，已通報CDC請相關衛生單位解除該民眾2次隔離。

桃園市衛生局表示，該男子搭乘印度專機回台，因接觸確診者，下機後由中央CDC系統通知他前往集中檢疫所隔離14天，此人2度接到隔離通知，經該局向疾病管制署反映，經查為中央系統時間設定錯誤，造成發給該民眾2次隔離通知，由於通報檢疫人數太多，查出錯誤後已通報CDC修正錯誤後，再通知民眾不須再到集中檢疫所隔離，只要完成在家自主健康管理7天。