快訊

政府採購利多不給力 高端不漲反殺跌停

《新泰山》男主喬勞拉傳墜機！ 妻子在內同行7人全喪命

印度回台男隔離檢疫2次爆氣 竟是中央系統設定出錯

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
印度專機返台旅客接受機場檢疫，確診或接觸者送檢疫所隔離。記者陳嘉寧／攝影
印度專機返台旅客接受機場檢疫，確診或接觸者送檢疫所隔離。記者陳嘉寧／攝影

一名印度專機返台男子向蘋果新聞網爆料指本月10日專機抵台，他因接觸確診者到楊梅集中檢疫所隔離14天後，25日隔離期滿回家，當晚卻又再接到「居家隔離通知書」簡訊，2次重回檢疫所再隔離14天，他不滿檢疫隔離混亂出現缺口。

桃園市衛生局今天上午證實，印度專機回台隔離，由CDC疾管署的中央系統通知，該男子接到2度通知隔離，經查為中央系統時間設定錯誤，造成該民眾困擾，已通報CDC請相關衛生單位解除該民眾2次隔離。

桃園市衛生局表示，該男子搭乘印度專機回台，因接觸確診者，下機後由中央CDC系統通知他前往集中檢疫所隔離14天，此人2度接到隔離通知，經該局向疾病管制署反映，經查為中央系統時間設定錯誤，造成發給該民眾2次隔離通知，由於通報檢疫人數太多，查出錯誤後已通報CDC修正錯誤後，再通知民眾不須再到集中檢疫所隔離，只要完成在家自主健康管理7天。

衛生局 專機 印度

延伸閱讀

疫情趨緩 印度股有撐

台微體 抗黴菌藥救援印度

疫苗緊缺 印度媒體呼籲「撥通中國的電話」

英國確診指數增加 專家籲勿急解封

相關新聞

印度回台男隔離檢疫2次爆氣 竟是中央系統設定出錯

一名印度專機返台男子向蘋果新聞網爆料指本月10日專機抵台，他因接觸確診者到楊梅集中檢疫所隔離14天後，25日隔離期滿回家...

【即時快評】疫苗政府無能解決 企業、勞工掙扎生存

國內疫情發燒，儘管大家都知道疫苗是唯一解方，但從政府的種種作為看來，想要在短期間要解決問題幾已無可能，不想等的人已經增加...

【圖輯】照片看歷史／雪隧耗時12年終於通車 游錫堃親按鈕爆破

歷經了10位交通部長，耗費了12年，這條全長12.9公里的雪山隧道，曾經因為開挖後地質破碎、不穩定，不斷的湧出地下水，造成隧道崩塌，使得完工期限再三延後。但是，所有的努力，2003年5月31日終於有了成果。 在時任行政院長游錫堃，親自按鈕爆破，貫通了這個部分。...

國產疫苗二期試驗未完成就簽約 孫大千提六疑點

蔡政府力推國產疫苗，28日與高端、聯亞完成預採購簽約。前立委孫大千在臉書質疑，國產疫苗連二期試驗都還沒有完成，蔡英文就可...

【影音】雨神同行／現代求雨人！搭配天時地利 直擊人工增雨

台灣面臨56年來最大乾旱，全國水庫水情拉警報。經濟部宣布台中、苗栗及北彰化等部分地區，4月6日起啟動「供5停2」分區供水。不過水源不僅「節流」，同時也得「開源」。除了先前大規模啟用抗旱水井穩定水情，同時從去年9月起也陸續施作「人工增雨」。

駐美免稅卡 美改稱我台灣代表處

美國國務院今年四月九日發布美國政府與台灣對口部門互動新準則，以反映華盛頓與台北「不斷深化的非官方關係」，但國務院未具體說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。