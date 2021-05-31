【即時快評】疫苗政府無能解決 企業、勞工掙扎生存

國內疫情發燒，儘管大家都知道疫苗是唯一解方，但從政府的種種作為看來，想要在短期間要解決問題幾已無可能，不想等的人已經增加，除了有人考慮出國打疫苗，也有許多行業不得不開始有歇業打算。

依蔡英文總統所說，8月疫苗會陸續累積到1千萬劑，這個數字離台灣要群體免疫至少得打到3千萬劑以上而言，不僅數量遠遠不及，即便要把1千萬劑打完，若依流行疫情指揮中心指揮官陳時中估算，也要到10月。

這樣的數字看在民間企業眼裡，簡直是怵目驚心，因為若是到10月才打完，不就是還要4個月。而且，這還是在一切順利之下的數字。1千萬劑是否如期會到、國人是否願意接種尚未完成三期試驗的疫苗，以及以現有接種管道是否能在10月打得完，都仍是變數。

最重要的是，疫情在幾乎全民沒有施打疫苗，以及社區已有許多不明感染源之下，要回到以往連續多日沒有確診個案已幾乎不可能；疫情可能時好時壞，經營環境存在太多的變數。

企業經營最怕有不穩定因素，因為這對用人、薪資、經營成本等的都是一大衝擊。以經營餐廳而言，就有老闆哀嘆說，每月租金加人事開銷已是固定成本，現不准在餐廳內用餐，只能賣便當，包括原有的外場、廚房用人只能縮減，即使這樣，因為營收大幅縮減，餐廳還是虧本的；要撐多久，是否繼續營業？內心十分掙扎。

另也有業者打算要快刀斬亂麻，但是一旦歇業，還得面臨遣散員工等後續繁瑣事項，讓他直呼受不了，感覺真是進也不得、退也不得。還有更多去年原已受衝擊的觀光、旅宿業者，面對這波的疫情更直言，還看不到隧道的盡頭。

這一切，在政府無能處理眼前急迫的狀況下，已成企業主、勞工不得不面對的難題。他們心中有太多的疑問，為何口口聲聲有超前部署的政府竟會讓百姓落到這步田地？