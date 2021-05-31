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國產疫苗二期試驗未完成就簽約 孫大千提六疑點

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
蔡政府力推二期試驗尚未完成的國產疫苗引發質疑，前立委孫大千質問：「你們承擔得起國產疫苗失敗的後果嗎？」圖／取自孫大千臉書
蔡政府力推二期試驗尚未完成的國產疫苗引發質疑，前立委孫大千質問：「你們承擔得起國產疫苗失敗的後果嗎？」圖／取自孫大千臉書

蔡政府力推國產疫苗，28日與高端、聯亞完成預採購簽約。前立委孫大千在臉書質疑，國產疫苗連二期試驗都還沒有完成，蔡英文就可以宣布她的手臂是要等著打國產疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中就可以把國產疫苗算入台灣未來的疫苗採購結構中。難不成蔡英文和陳時中都是會算命的神仙嗎？孫指出採購國產疫苗的六個疑點。

一，為什麼民進黨政府針對普遍受到國際承認的疫苗品牌的採購和捐贈，要再三刁難，卻把希望放在二期實驗結果未定的國產疫苗之上呢？

二，明明全球主要的疫苗品牌都是經過三期臨床試驗的期中報告，才能夠取得緊急授權，民進黨的網軍側翼為什麼要散播這些品牌都只有經過二期試驗的假訊息呢？是不是為了護航國產疫苗？

三，指揮中心放著已經經過三期試驗期中報告的國外疫苗而不進行採購，卻要台灣人民硬吞只有二期試驗完成的國產疫苗，不是一個很奇怪的邏輯嗎？

四，指揮中心為什麼在國產疫苗還沒有確定完成二期試驗之前，就可以和相關廠商簽下各500萬劑的採購合約呢？

五，如果不幸國產疫苗二級試驗失敗了，台灣疫苗採購的缺口到時候又要如何補足？所以，陳時中會未卜先知，確定二期試驗一定會成功嗎？

六，二期試驗只能夠證明該款疫苗可以產生抗體，但是抗體並不等於保護力。三期臨床試驗才是測試有效性和安全性。指揮中心的專家不可能不了解這樣的基本常識吧？

疫苗 品牌 陳時中

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