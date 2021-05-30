籲自己人民自己救 韓國瑜：我們不能再等待政府！

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜在臉書鼓勵民眾助人，「我們不能再等待政府，自己的人民自己救！」圖／取自韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜在臉書鼓勵民眾助人，「我們不能再等待政府，自己的人民自己救！」圖／取自韓國瑜臉書

新冠肺炎疫情未歇，高雄市前市長韓國瑜今晚在臉書呼籲民眾，用自己的方法幫助這塊土地的人，救民如救火，全國還有很多需要協助的地方，「我們不能再等待政府，自己的人民自己救！」

韓國瑜說，我們每一個人的能力雖然不同，但愛台灣這塊土地上同胞的心情相同。看到社會上有人捐贈疫苗，有人捐贈物資，這些都是感同身受的表現，這些都是民間愛的力量。

他說，當疫情發生時，我們得知某些快篩單位急需快篩試劑，便立即捐贈了一萬多份試劑給所需要的單位，因為知道有些事情不能等，目前全國還有很多需要協助的地方，在這個時候，我們大家盡一份自己的心意。

他鼓勵民眾，可以打個電話給家裡的長輩紓解他們的心情，可以用行動支持給需要的慈善單位，可以用自己的方法幫助這塊土地的人，「我們不能再等待政府，自己的人民自己救！」

韓國瑜 疫情 新冠肺炎

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