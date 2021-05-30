再公布手機訊號足跡 澎湖疑染疫婦去過這些地點
澎湖縣昨天出現首例PCR4採陽性59歲婦人，因婦人昨天緊急入住加護病房，目前尚在插管治療中，無法提供足跡，澎湖縣政府根據婦人手機訊號接收基地台位置，初步掌握婦人自本月20日從高雄返回澎湖後大致足跡範圍。
澎湖縣政府表示，婦人在20日下午4點30分從高雄返抵澎湖，搭乘熟識的計程車回到住處後，即無手機移動訊號。21日上午約10點35分至11點，婦人移動範圍從新生路、水源路、中華路、光復路，再返回住處，初判可能是外出遛狗。
22日、23日下午5點至6點移動路線相似，初判是婦人外出為女性老闆送餐，送餐後即返回住處。澎湖縣府表示，案例在24日約下午6點出門至新生路、海埔路一帶，直至凌晨11點50分返回住處。經調查當晚是與3位友人餐敘，但友人一致表示是在婦人住處餐敘，與手機訊號位置不符，實際餐敘地點有待釐清。
婦人手機訊號從25日至28日未有移動，經詢問婦人老闆得知，婦人自25日起因身體不舒服，未再送餐，婦人27日發病、29日病情惡化，在同住處女性友人陪同下，至附近診所看病，診所醫師建議至醫院就醫，之後轉至醫院急診，經插管送加護病房，發現胸部X光兩側疑似肺炎，院方依程序向中央通報。
澎湖縣政府強調，手機接收基地台位置只能推估大概的活動區域，實際足跡尚待調查。
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