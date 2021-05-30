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中央開8項要求！郭台銘爭取BNT疫苗交貨「72小時拚文件」

再公布手機訊號足跡 澎湖疑染疫婦去過這些地點

聯合報 / 記者陳玫伶／澎湖即時報導

澎湖縣昨天出現首例PCR4採陽性59歲婦人，因婦人昨天緊急入住加護病房，目前尚在插管治療中，無法提供足跡，澎湖縣政府根據婦人手機訊號接收基地台位置，初步掌握婦人自本月20日從高雄返回澎湖後大致足跡範圍。

澎湖縣政府表示，婦人在20日下午4點30分從高雄返抵澎湖，搭乘熟識的計程車回到住處後，即無手機移動訊號。21日上午約10點35分至11點，婦人移動範圍從新生路、水源路、中華路、光復路，再返回住處，初判可能是外出遛狗。

22日、23日下午5點至6點移動路線相似，初判是婦人外出為女性老闆送餐，送餐後即返回住處。澎湖縣府表示，案例在24日約下午6點出門至新生路、海埔路一帶，直至凌晨11點50分返回住處。經調查當晚是與3位友人餐敘，但友人一致表示是在婦人住處餐敘，與手機訊號位置不符，實際餐敘地點有待釐清。

婦人手機訊號從25日至28日未有移動，經詢問婦人老闆得知，婦人自25日起因身體不舒服，未再送餐，婦人27日發病、29日病情惡化，在同住處女性友人陪同下，至附近診所看病，診所醫師建議至醫院就醫，之後轉至醫院急診，經插管送加護病房，發現胸部X光兩側疑似肺炎，院方依程序向中央通報。

澎湖縣政府強調，手機接收基地台位置只能推估大概的活動區域，實際足跡尚待調查。

澎湖縣政府根據手機訊號接收基地台位置初步掌握疑染疫婦人大致足跡，實際足跡尚待調查。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣政府根據手機訊號接收基地台位置初步掌握疑染疫婦人大致足跡，實際足跡尚待調查。圖／澎湖縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19 澎湖

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