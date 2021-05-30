陳時中錯指陳宗彥開3+11會議 國民黨酸：蔡總統督軍？

前天中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在立法院，宣稱放寬機師檢疫期決策會議是副指揮官由陳宗彥主持，昨天才坦承陳宗彥沒到場，是由自己與相關單位拍板。國民黨質疑，蔡英文總統說自己親自督軍指揮中心，陳時中還要甩鍋卸責，難道說謊欺騙也都是蔡總統親自督軍的決策嗎？

國民黨批評，陳時中第一時間提供錯誤資訊誤導立委，欺瞞國會，隱匿資訊。而蔡英文總統公開說指揮中心是由他親自督軍，現在要陳時中在國會說是副指揮官參與3+11的決策，隔天又要改口是陳時中自己的決策。前後矛盾，說謊欺騙也都是蔡英文總統親自督軍的決策嗎？

國民黨指出，「3+11」的決策引爆五月全台疫情大爆發，陳時中每天召開記者會誇誇其談，自認為防疫有成，就輕易把檢疫期鬆綁為「3+11」，造成國人生命、財產受到嚴重威脅，至今因為新冠肺炎而死亡的人數不斷增加。

國民黨批評，陳時中竟然還敢大言不慚的說「指揮中心的政策都由我來負責」，國人殞命，指揮中心如何負責？能負什麼責？民進黨政府屢屢是能騙就騙，從總統蔡英文欺騙人民，疫苗只能跟原廠買、指揮官陳時中欺騙人民3+11是副指揮官的決策、已經一一的真相大白，揭穿謊言。

國民黨呼籲蔡政府，看清楚每天因為疫情而離世的國人，現在還要用欺騙來防疫，用政治算計來防疫，對得起國人嗎？蔡政府應以國民生命為優先，用專業、科學的方式防疫，保障全體國人的健康。