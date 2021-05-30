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不只高端 指揮中心：兩家國產疫苗5月28日均完成簽約

陳時中錯指陳宗彥開3+11會議 國民黨酸：蔡總統督軍？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前天中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨坦承副指揮官陳宗彥沒開3+11會議，是由自己與相關單位拍板。國民黨質疑，蔡英文總統說自己親自督軍指揮中心，陳時中還要甩鍋卸責，難道說謊欺騙也都是蔡總統親自督軍的決策嗎？圖／國民黨提供
前天中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨坦承副指揮官陳宗彥沒開3+11會議，是由自己與相關單位拍板。國民黨質疑，蔡英文總統說自己親自督軍指揮中心，陳時中還要甩鍋卸責，難道說謊欺騙也都是蔡總統親自督軍的決策嗎？圖／國民黨提供

前天中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在立法院，宣稱放寬機師檢疫期決策會議是副指揮官由陳宗彥主持，昨天才坦承陳宗彥沒到場，是由自己與相關單位拍板。國民黨質疑，蔡英文總統說自己親自督軍指揮中心，陳時中還要甩鍋卸責，難道說謊欺騙也都是蔡總統親自督軍的決策嗎？

國民黨批評，陳時中第一時間提供錯誤資訊誤導立委，欺瞞國會，隱匿資訊。而蔡英文總統公開說指揮中心是由他親自督軍，現在要陳時中在國會說是副指揮官參與3+11的決策，隔天又要改口是陳時中自己的決策。前後矛盾，說謊欺騙也都是蔡英文總統親自督軍的決策嗎？

國民黨指出，「3+11」的決策引爆五月全台疫情大爆發，陳時中每天召開記者會誇誇其談，自認為防疫有成，就輕易把檢疫期鬆綁為「3+11」，造成國人生命、財產受到嚴重威脅，至今因為新冠肺炎而死亡的人數不斷增加。

國民黨批評，陳時中竟然還敢大言不慚的說「指揮中心的政策都由我來負責」，國人殞命，指揮中心如何負責？能負什麼責？民進黨政府屢屢是能騙就騙，從總統蔡英文欺騙人民，疫苗只能跟原廠買、指揮官陳時中欺騙人民3+11是副指揮官的決策、已經一一的真相大白，揭穿謊言。

國民黨呼籲蔡政府，看清楚每天因為疫情而離世的國人，現在還要用欺騙來防疫，用政治算計來防疫，對得起國人嗎？蔡政府應以國民生命為優先，用專業、科學的方式防疫，保障全體國人的健康。

陳時中 國民黨 蔡英文

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