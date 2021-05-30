屏東潮州篩檢階段性任務完成 未檢出確診案例

新冠肺炎疫情屏東縣累計27例確診個案，5月23日公布確診8例有7例與潮州鎮有地緣關係，屏東縣府衛生局24日在潮州鎮中山公園設置縣內首個社區篩檢站，今天完成階段性任務，7天有747人登記篩檢，未檢出確診案例，今傍晚5點撤站。縣長潘孟安說，未來視疫情變化，評估將在東港、里港設社區篩檢站，分流其他14家責任醫院檢測量能，將社區群聚感染源阻絕於外。

潘孟安說，潮州社區篩檢站每場工作人員約有20人，包括醫師、護理師、醫檢師與行政人員等，由屏基、醫師公會、護理師公會及衛生所、檢驗中心人員輪流支援。

潘孟安說，第一線防疫人員都很辛苦，疫情尚未終止前仍不能放鬆，屏東縣疫情指揮中心將在下周第二波疫苗到位後，陸續開放第二線人員施打，包含警消人員、基層診所、各鄉鎮衛生所人員等。屏東縣政府為第一線防疫人員加保防疫險，在他們堅守各自崗位時能更有保障。

潘孟安說，潮州鎮設置縣內第一個社區篩檢站，怕爆發大量社區感染，一個周期7天篩檢站，快篩過程與PCR交叉比對，全部都是陰性，階段性任務完成，之後視疫情變化、疫調過程中較密集鄉鎮，評估在東港、里港鄉等，容易造成群聚的區域設立快篩站，分流其他14家責任醫院檢測的量能降載分流。

屏東縣府指出，23日新增8個本土病例，7例在潮州鎮，找出潛藏感染源，阻斷社區傳染鏈，24日下午1點在潮州中山公園設置社區篩檢站，7天篩檢747人，745人快篩陰性，2人陽性，PCR檢驗結果681人陰性，66人檢驗中。