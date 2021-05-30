林楚茵提案降香檳關稅挨轟 駐法代表PO文力挺

民進黨立委林楚茵近日提案修正「海關進口稅則」草案，擬將香檳關稅稅率自20％調降至10％，遭質疑防疫期間「何不食肉糜」。我駐法代表吳志中今在臉書力挺林楚茵，並表示台灣對法國香檳稅的徵收真的高於鄰近的國家，合理化關稅會有助於台法之間的實質關係與合作。

林楚茵對該提案回應，本案在月初送交議事處後，疫情爆發，15日雙北進入三級警戒，緊接著立法院決議委員會停會一周，導致提案31日才排入院會一讀，純屬時間上巧合，並非刻意於疫情期間提案。

吳志中表示，謝謝林楚茵提案合理化法國香檳關稅，台灣對法國香檳稅的徵收真的高於鄰近的國家；他從進入外交部以來，一直以增進實質臺灣與法國關係做為重要的工作。

吳志中指出，2018年夏天，當時立法院長蘇嘉全率領台灣國會訪問團，首次接受法國國民議會邀請，受到全體法國國民議會議員拍手致意表達歡迎；2020年夏天，法國同意中華民國在普羅旺斯設立新的辦事處，以強化南法與台灣的文化、經濟連結。

吳志中說，今年，法國參議院以304比0，支持台灣廣泛加入國際組織，在場得到法國外交部代表政府的支持，台灣的香檳稅高達到20%，合理化關稅會有助於台法之間的實質關係與合作，這場疫情需要全世界所有人類，所有國家一起面對尋求解決的方案。