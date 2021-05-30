北市防疫記者會更有料 3原因柯P勝出

柯p似乎比衛福部長陳時中更像疫情指揮官？台北市長柯文哲29日表示，「萬華疫情已經趨緩，其他行政區略有擴散」，明確指出清楚的疫情趨勢大方向，但應該要說明疫情趨勢的指揮官陳時中，在記者會中卻只是面無表情地唸數字，提不出大戰略，難怪有越來越多民眾轉為關注柯文哲召開的北市防疫記者會。

北市記者會有重點

究其原因，第一、北市防疫記者會與指揮中心記者會相比更有重點。由陳時中主持的「防疫五月天」記者會，近來時常不能準時召開，還會花費很長的時間在報導新增確診數，但確診數因還需加上「校正回歸」，所以可能不是正確的數字，且關於防疫等級的應對內容，說得很模糊，例如室內不能夠5人群聚，但是上班不在此限，就容易讓人有誤會。

反觀柯文哲在北市防疫記者會的發言都有具體策略，他不細報確診數，但會舉手牌出示各區確診數、陽性率趨勢圖，且會分析北市醫療量能、疫情發展趨勢，並迅速公布一系列防疫政策，包括徵用醫院成立防疫專責醫院、徵用旅館成為集中檢疫所且有醫護人員配置、20家急救責任醫院增設快篩站、成立專責計程車隊等。

中央說話很模糊

第二、指揮中心記者會官腔太多。面對國人急需疫苗但疫苗不足的窘境，陳時中說得很模糊，6月預計有200萬劑疫苗到貨，8月底則應會有含國產疫苗的1000萬劑疫苗供應，但卻未詳述疫苗品牌，且總是語帶曖昧地說「其他因素影響供貨」、「各方承受很大壓力」等說詞；反觀柯文哲，他直說出「若要撐到8月，恐怕會死傷慘重」、「如果國際上有現貨，真的要考慮一下！」

柯文哲甚至敢批評指揮中心腦筋有問題，而且面對衛福部次長石崇良29日稱中央與地方因計算差異，北市病床數才有落差，雙北目前還有約1500多床，「不會只有20床」，柯文哲於當日下午的北市防疫記者會上立刻回嗆，他與石崇良若還在台大當同事，「你敢講這種幹話，我病歷早就砸過去了！」

雙北策略超前

第三、北市防疫記者會能超前中央提出因應對策及建議。陳時中的防疫動作相對北市府慢，不論是宣布雙北停課，或是向中央喊話鬆綁雙北市專責病房限一人一室規定、放寬確診者解隔離流程，剛好都是柯文哲先提出，指揮中心從善如流，宣布放寬。此外，面對此次本土疫情爆發，也是柯文哲率先在萬華區設立快篩站後，其他縣市迅即跟進。

難怪許多評論紛指出，「柯文哲逐漸奪回防疫話語權」、「北市的防疫措施領先中央」、「比起陳時中，柯文哲更像是疫情指揮官」。雖然中央政府與地方政府職掌不同，話也不能說得太滿，但仍可看出在變動危險之時，民眾更支持有方法、有策略、有魄力的領導人。

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