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緬甸政變影響留台僑生與來台者權益 藍委爭得權宜措施

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委陳以信。本報資料照片
國民黨立委陳以信。本報資料照片

由於緬甸受到疫情與政變影響，來台僑生難以備齊申請簽證所需文件，在國民黨立委立委陳以信爭取下，外交部初步同意緬甸僑外生串辦簽證時，免繳學歷證明及體檢報告。但外交部也表示，中央流行疫情指揮中心已於5月17日宣布，因防疫所需，我國自5月19日至6月18日止暫緩未持有國有效居留證的非本國籍人士申請入境，外交部配合防疫政策，暫停受理各類簽證申請。

陳以信4月28日在立法院向僑委會委員長童振源質詢表示，緬甸僑生不管要來台升學或返回緬甸者，都出現困難，欲來台升學者，因當地政變關係，學業成績難以取得，我駐緬駐處上班時間也不穩定，簽證要一、二個月才能取得，醫院也無法營運，檢體資料難以取得，他詢問有無變通方式，讓僑界子女得以來台就讀，也讓留台僑生有所依循。

而針對這項建議，外交部發文表示，對於緬甸僑外生來台就學，教育部已請外交部專案同意，110學年緬甸僑外生申辦簽證得暫免繳學歷證明及體檢報告，外交部考量緬甸疫情及政局動盪，並考量教育部將責成校方專案列管該等學生，因此同意教育部建議，但實際執行，須兼顧國境安全及檢疫考量。

外交部說，學生可向學校簽署切結書，再由校方提報名單予教育部核定造冊後函送外交部；我駐外館處將核對育部核定名冊，在審查無虞後，核發就學事由，停留時間60天以上可延、未加註者不得改辦居留的「特別入境許可」。而該批緬甸學生須在入境檢疫完成後30天內辦理體檢、並檢附簽證申請表、護照、照片、在學證明或已註冊及合格體檢表向外交部領事事務局等單位改辦居留簽證。

但外交部也強調，中央流行疫情指揮中心防疫於5月17日宣布，我國自5月19日至6月18日止暫緩未持有國有效居留證的非本國籍人士申請入境，外交部配合防疫政策，暫停受理各類簽證申請。

外交部 緬甸

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