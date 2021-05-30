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短時強降雨來襲！彰投豪雨 14縣市大雨

黃敏惠籲中央穩定物價 「別雪上加霜」建議可延貸款

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠今天於國民黨的執政縣市線上會議，提出「疫苗要多、紓困要快、思考面向要廣」。圖為黃敏惠先前開疫情記者會。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠今天於國民黨的執政縣市線上會議，提出「疫苗要多、紓困要快、思考面向要廣」。圖為黃敏惠先前開疫情記者會。圖／嘉市府提供

肺炎防治及紓困特別條例修正草案明天將在立院闖關三讀，國民黨今上午先與14個執政縣市視訊會議，嘉市長黃敏惠表示，她會中提出「疫苗要多、紓困要快、思考面向要廣」，尤其明天油價要漲、後天6月起進入夏季電價，盼中央絕不能讓物價上漲，可考慮延後房貸等，減輕人民壓力。

黃敏惠強調，她在會議中指出，疫苗是防疫的最後一道防線，並轉達民眾希望打疫苗的心情，相關紓困動作也要快。

黃敏惠也說，她特別提「思考面向要廣」，指中央能不必等紓困、更快去做的是注意物價，絕不能讓民生物資上漲，因現在經濟活動暫停，收入減少，要讓人民手上還有能去調配的錢，減緩壓力，不要再雪上加霜。

黃敏惠指出，明天起油價會漲0.2元到0.3元，6月起又要進入夏季電價，物價恐波動，中央該去控制凍漲，目的就是穩定物價，不要增加人民負擔，就像前行政院長劉兆玄推動的「三挺政策」，還有很多年輕人貸款去做生意，或者買房有貸款，也能研議延後幾月至半年還款。

黃敏惠 疫苗 電價

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