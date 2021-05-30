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澎湖縣府公告疑染疫婦人足跡 搭這班次需立即居家隔離

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
澎湖縣昨天出現一名疑似染疫婦人案例，縣府公告將於6月1日起要求強制快篩。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣昨天出現一名疑似染疫婦人案例，縣府公告將於6月1日起要求強制快篩。圖／澎湖縣政府提供

在澎湖租屋一名59歲婦人昨天身體不適就醫，病情急速惡化，經胸部X光發現有肺炎情況，目前持續插管使用呼吸器，中午時已可聽從指示張開眼睛，訊息一出引起網友恐慌，澎湖縣政府今天上午公布該婦人第一筆足跡，將陸續聯絡5月20日下午3點50分曾搭乘華信航空347班次高雄往澎湖班機前後3排共14位旅客，立即進行居家隔離。

據了解，婦人在高雄有房子，平時也在澎湖租屋，該案例住在馬公市一幢4樓建築物，1樓為店面、2樓為房東居住，3樓2間房間出租，其中1間為婦人承租，4樓另有一戶出租。縣府表示，該幢建築物公共空間由環保局清消，私人區域由房東及住戶消毒。

縣府表示，對於婦人發病前後足跡，因患者陷入昏迷，疫調人員透過親友、租屋處鄰居協助回憶、還原過程，同時透過警方調閱通聯紀錄、手機定位，以及啟動實聯制追蹤，相關足跡將隨時更新公布。

澎湖縣政府表示，根據規定案例病發前3天，與案例搭乘同班大眾運輸的前後3排旅客須匡列為接觸者，經縣府與中央討論，認為案例病情複雜，慎重起見已開始逐一通知從高雄往澎湖同一班次前後3排14位旅客居家隔離，隔離期間從5月21日起算14天，截止日為6月3日。

據了解，這名疑似染疫婦人曾做過月嫂，曾受雇遠赴美國當月嫂3個多月，5月中旬她在澎湖工作的KTV因疫情歇業後，透過朋友牽線到台北一家月子中心工作，婦人15日搭機到台北，到月子中心負責烹煮，在台北僅工作3天，搭高鐵回高雄住家過2晚，20日搭機回澎湖，27日出現症狀，由2家醫院做4次PCR檢驗結果疑為陽性。

澎湖目前還是本土零確診，此案例引起地方矚目，縣府表示，是不是確診等認定由中央流行疫情中心發布。

澎湖縣政府今天上午公布疑似染疫婦人第一筆足跡，已陸續聯絡同班機前後3排共14位旅客立即進行居家隔離。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣政府今天上午公布疑似染疫婦人第一筆足跡，已陸續聯絡同班機前後3排共14位旅客立即進行居家隔離。圖／澎湖縣政府提供

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