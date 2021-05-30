藍防疫會議新北台中未派代表 江啟臣上午與侯友宜通話

國民黨主席江啟臣聯合國民黨執政的14縣市組成「抗疫聯盟」，今天上午首度與各縣市召開線上會議，聽取各縣市狀況與防疫相關建議。其中有10個縣市的首長親自出席，宜蘭和花蓮則派代表出席，新北和台中則告假未派代表出席；不過江啟臣上午已經與新北市長侯友宜通話，日前也有與台中市長盧秀燕親自聯繫，了解相關狀況。

江啟臣表示，疫情的變化實在是太快，因此在今天舉行線上會議，是希望與各縣市在政策立場的溝通整合上能夠更有效率；雖然國民黨在野，但畢竟國民黨執政縣市占大多數，在許多問題的上的視角不一樣，資源分配上也會比較辛苦。

江啟臣提到上午和侯友宜的通話，他表示，侯多次提到新北醫療量能調配不在新北手上，完全在中央手上，所以其實新北非常辛苦。江啟臣說，雙北都很嚴重，但新北在人口比例上和病床數相較台北又更辛苦。

江啟臣說，希望各執政縣市的大家能夠團結分工、共同相挺，黨中央絕對當所有縣市執政的後盾，並適時提供一些意見當成智囊，也就是大家的啦啦隊，「縣市長在前面服務我們的鄉親，黨中央絕對在後面當你們最大的靠山」。

江啟臣指出，今天設定三個議程，第一，紓困4.0明天要在立法院通過，請黨團總召費鴻泰來向大家說明目前立法院的協商狀況以及行政院的方向，以及地方在執行上如何讓人民真正有感而達到紓困的目的；第二，防疫物資的準備需求，由秘書長李乾龍說明，讓資源有效與執政縣市分享與運用；第三，中央的防疫政策和和地方執行的問題和困難，包括地方在執行反硬上和中央有不同立場，或是中央看不到地方的需求，例如金門縣長楊鎮浯在面對指揮中心阻撓時，這時黨中央又能夠幫忙來做什麼。