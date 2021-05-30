「0+14」羅智強再槓鄭文燦 桃市府：不顧事實誤導大眾

國民黨台北市議員昨晚再度在臉書PO文再槓桃園市長鄭文燦，羅智強在臉書批評「鄭文燦見笑轉生氣，說他從來沒有接受過桃園機師工會「3+11」的陳情...，真的，鄭文燦沒說錯，鄭文燦接受的是「0+14」的陳情... 」發言，今天上午引起桃園市政府再度發新聞稿強烈回批。

桃園市府新聞處長詹賀舜表示，羅智強把機師工會陳情，先是不當連結到3+11方案，陳時中部長說明後，羅繼續移花接木，把鄭回覆機師工會發言扭曲為支持0+14的方案，羅風格的「新聞稿前後顛倒解讀」，根本是放毒，鄭市長如果支持0+14方案，為何沒有發函中央，為何沒有出席相關會議，也沒有任何支持0+14的任何發言，羅「身為政治人物為了政治鬥爭，不顧事實誤導大眾」。 國民黨台北市議員羅智強臉書再槓桃園市長鄭文燦「0+14」說法，桃園市政強烈回批。圖／翻攝羅智強臉書