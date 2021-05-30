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孫大千：3+11禍首陳時中應下台 范雲辭不分區立委

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
本土疫情爆發，前立委孫大千要求中央流行疫情指揮中心陳時中下台負責，民進黨立委范雲辭不分區。圖／取自孫大千臉書
本土疫情爆發，前立委孫大千要求中央流行疫情指揮中心陳時中下台負責，民進黨立委范雲辭不分區。圖／取自孫大千臉書

機師檢疫放寬為「3+11」被認為是這次本土疫情的破口，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦承開會決定的是他，副指揮官陳宗彥當天並無出席。前立委孫大千在臉書表示，真相終於水落石出，是誰打開了台灣防疫的山海關？范雲和陳時中還要繼續騙下去嗎？

孫大千指出，將機師檢疫期限放寬為「3+11」，如此重大的防疫決策調整，陳時中怎麼會忘記是由自己所主持的決策會議拍板定案的，為什麼要把陳宗彥推出來做替死鬼。如果不是因為被媒體踢爆，陳時中真的會回去翻資料發現，陳宗彥確實沒有到場嗎？這算不算公然在國會說謊？

孫大千表示，陳時中承認衛福部次長薛瑞元把民進黨立委范雲召開的協調會的意見帶回指揮中心後，立即在4月13日晚間，由疾管署召開了機師檢疫管制時間調整會議，也就是說，如果沒有那一場協調會，薛瑞元也不可能把這個議題送進決策會議。這又再一次的打臉范雲，證實范雲的協調會的確是造成隔離制度調整為「3+11」的重要推手，范雲還要繼續耍賴，否認到底嗎？

孫大千說，如此重大的決策錯誤，把台灣人民丟在水深火熱之中，陳時中難道不應該請辭下台，負起政治責任嗎？范雲難道不應該辭去不分區立委的職位以謝國人嗎？

范雲 陳時中 孫大千

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