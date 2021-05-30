何不食肉糜？疫情大爆發 綠委卻提案將香檳關稅減半挨批

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本土新冠疫情五月中起一夕嚴峻，全國疫情隨即進入三級警戒，社交活動幾近全面停擺。但有立委發現，民進黨立委林楚茵近日竟還提案修改海關進口稅則，要將多用於宴會的香檳關稅減半，質疑現在還要將香檳關稅，根本是何不食肉糜。

林楚茵於所提海關進口稅則第22041010號修正草案中指出，我國人民品酒與以酒佐餐習慣漸盛，對佐餐酒需求日增。但與葡萄酒同屬葡萄釀造的香檳，卻與葡萄酒有顯著關稅差異，主張香檳關稅由目前的20%調降為10%。

林楚茵提案中指出，香檳與葡萄酒同屬葡萄釀造，在菸酒稅法中亦同屬釀造酒類中的其他釀造酒類，課徵相同稅額。但在海關進口稅則中，香檳關稅卻不同於葡萄酒，甚至高出一倍。

提案中表示，世界上僅有法國香檳區生產香檳酒，若將其獨立視之課以高稅率，在國際貿易上恐有未公平對應疑慮；為使同類型酒類能有更一致規範，應調降相關稅率。

提案中也提到，根據經濟部國貿局資料顯示，我國與尼加拉瓜、宏都拉斯等友邦所簽訂的自由貿易協定（FTA）中，對香檳輸入的關稅降稅期程皆為A，屬協定生效時完全消除者，顯見香檳關稅課徵有彈性調整空間。

提案中強調，根據法國香檳協會2020年的香檳消費報告，我國去年全年進口香檳50萬支（約37.5萬公升）、約1310萬歐元（約4.5億新台幣），占我國去年全年葡萄酒進口量總計1841.6萬公升比例極低。

提案中表示，調降我國香檳關稅所導致的稅損極小，但將對我國品酒文化，以及與法國外貿連結將有所裨益。

因林楚茵海關進口稅則修正草案提案時，本土新冠肺炎疫情已經大爆發，提案甚至明天才要於立院加開院會中完成一讀會付委審查（立法院關係文書於5月27日印發），讓發現的立委私下批評，現在還要降香檳關稅，根本是何不食肉糜。

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