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被控散播疫苗謠言 民進黨網路社群中心主任回應了

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨網路社群中心主任范綱皓在臉書貼出的疫苗資訊圖卡惹議。圖／取自范綱皓臉書
民進黨網路社群中心主任范綱皓在臉書貼出的疫苗資訊圖卡惹議。圖／取自范綱皓臉書

新冠疫情死亡人數日創新高，許多國人呼籲爭取國際疫苗。名嘴「宅神」朱學恒昨天在臉書指控，民進黨網路社群中心主任范綱皓在臉書製作假圖卡，還發動網軍造謠，稱全世界疫苗都是二期就緊急授權上市了，但這並非事實，綠營如此操作，目的是要掩護預計完成二期就要緊急授權的國產疫苗。范綱皓表示，自己只是很平鋪直敘地呈現FDA官方資料的狀態，更沒操作網軍。

朱學恒指出，BNT、AZ、Moderna等國際疫苗全都做完三期臨床才申請緊急授權，沒有跟聯亞、高端等國產疫苗一樣，二期臨床之後就緊急授權。

范綱皓回應，圖表確實是自己整理資料後發在臉書，但該篇貼文是設定公開，任何人都可以分享，也歡迎大家轉發，並沒有指揮網軍情況。至於圖表內容爭議，范綱皓表示，自己是在美國食藥署官方底下的ClinicalTrials網站，查到這些國際疫苗都還屬於「收案階段」，也就是說還沒「正式完成三期試驗」。

范綱皓表示，沒有抹黑任何一家疫苗，只是很平鋪直敘地呈現FDA官方資料的狀態；  亦無指控這三家國際疫苗廠沒有完成三期試驗，他們當然一直都在持續進行，而國產的疫苗也沒有只做到二期這種事情。

范綱皓說，希望大家明白，每一種疫苗，都是對抗疫情很好的方式，國產的疫苗也是，不要刻意詆毀台灣的疫苗。

疫苗 疫情 朱學恒

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