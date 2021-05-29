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「林瑋豐們」出征？宅神點名：造謠謀財害命文就是「他」

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
朱學恒。聯合報系資料照
朱學恒。聯合報系資料照

新冠疫情死亡人數日創新高，「宅神」朱學恒今晚在臉書貼文，網軍側翼真的很邪惡，不只要謀財，現在還不惜害命，全世界疫苗都是二期就緊急授權上市了，現在連圖都做出來了。

朱學恒晚間連發二篇貼文，第二篇直接點名，貼這個「造謠謀財害命文」的就是現任民進黨網路社群中心主任，不讀書的「無知覺青」范綱皓。

朱學恒指出，民進黨底下的黨工菜雞為了替國產疫苗護航，造謠抹黑世界三大疫苗廠商，要說背後沒有其他考量，「我是不信啦」。誰有空幫忙跟調查局檢舉一下，他想看無知覺青跑法院，他還呼籲范綱皓出來打球，有種造謠就不要刪文。

由於親綠寫手林瑋豐反串文引發爭議，眼球中央電視台日前已解除其職務關係。有網友留言，這幾天交手也抓到其他「瑋豐」，特性很愛說自己是某某某職業，根據專業，不是民進黨同意的疫苗就是有問題的疫苗。

也有網友留言，「如果看他們的新聞發布，你就知道他們辦不到的時候就會用拖延戰術，講得好像都按計畫走，時間到了再發新聞往後延。比對一下他們政策每個都是這樣搞，現在你還相信他們非核家園能完成嗎？」

「宅神」朱學恒質疑，網軍護航國產疫苗假消息，「這些側翼真的很邪惡，不只要謀財，現在還不惜害命」。圖／擷自朱學恒臉書
「宅神」朱學恒質疑，網軍護航國產疫苗假消息，「這些側翼真的很邪惡，不只要謀財，現在還不惜害命」。圖／擷自朱學恒臉書

疫苗 民進黨 朱學恒 林瑋豐

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