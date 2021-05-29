揪出「3+11」禍首 羅智強嗆鄭文燦出來道歉

本土疫情爆發，機師檢疫期限放寬「3+11」被認為是疫情破口。指揮官陳時中昨透露決策會議是由副指揮官陳宗彥主持，但聯合報今天報導，決定放寬會議的是陳時中在4月13日晚間於疾管署召開，當天陳宗彥並未出席；早在3月31日，桃園機師工會就已先與桃園市長鄭文燦開會，鄭在會中允諾向中央爭取調整管制方案，機師工會也在臉書證實鄭的裁示。

國民黨台北市議員羅智強今天在臉書貼文指出，3+11的禍國決策，現在決策者的身影愈來愈清晰，就是四大禍主「范雲、陳宗彥、陳時中、鄭文燦」，大家一直在砲轟范雲，但他要特別提的是鄭文燦。

羅智強指出，比范雲還早就允諾向中央建議3+11的是鄭文燦、鄭文燦、鄭文燦，范雲是4月1日召開協調會提出建議，但根據聯合報報導，在前一天3月31日鄭文燦就已和桃園機師工會開會，允諾向中央爭取調整管制方案，機師工會也在臉書證實鄭的裁示。

他指出，4月13日陳時中召開會議裁准3+11，4月20日二位機師染疫，此後邊關失守，疫情迅速蔓延，搞了半天，這位「大阿哥」不只是沒把防疫旅館管好，讓病毒殺進台灣，累死了無數人命，鄭文燦比范雲還早就請中央放寬機師檢疫的禍首之一。鄭文燦，這次還是「中央十成」責任嗎？鄭文燦，你要不要出來道歉！