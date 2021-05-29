新竹縣29日增2確診 竹北某洗腎中心疑似爆群聚感染

新竹縣29日再新增2例COVID-19確診，分別為案7523家住竹北的50多歲女性及案7524家住新埔的50多歲男性，2人都是與有萬華活動史的案6760的匡列接觸者，為同一醫院洗腎中心病友，目前洗腎中心病例已有4人，包含與長照機構群聚感染有關的案6099。

據了解，案7523的竹北50多歲女性因為與前天確診的案6760在同時段於醫院同區域洗腎，疑似因此感染，她自述26日開始出現咳嗽症狀，27日被通知匡列，後經篩檢陽性確診，確診前都在竹北活動，曾到過莊敬北路上的麥町吐司和7-11。

案7524的新埔鎮50多歲男子則為無症狀患者，被匡列篩檢後才確診，但因為他需要洗腎，所以都會搭乘新竹客運的公車，往來新埔第一市場站及竹北天后宮站，同時他平時還會去新埔鎮中正路上的竹苗區聯盟生鮮超市購物。