新竹縣29日增2確診 竹北某洗腎中心疑似爆群聚感染
新竹縣29日再新增2例COVID-19確診，分別為案7523家住竹北的50多歲女性及案7524家住新埔的50多歲男性，2人都是與有萬華活動史的案6760的匡列接觸者，為同一醫院洗腎中心病友，目前洗腎中心病例已有4人，包含與長照機構群聚感染有關的案6099。
據了解，案7523的竹北50多歲女性因為與前天確診的案6760在同時段於醫院同區域洗腎，疑似因此感染，她自述26日開始出現咳嗽症狀，27日被通知匡列，後經篩檢陽性確診，確診前都在竹北活動，曾到過莊敬北路上的麥町吐司和7-11。
案7524的新埔鎮50多歲男子則為無症狀患者，被匡列篩檢後才確診，但因為他需要洗腎，所以都會搭乘新竹客運的公車，往來新埔第一市場站及竹北天后宮站，同時他平時還會去新埔鎮中正路上的竹苗區聯盟生鮮超市購物。
目前與2人有關的接觸者已匡列7人，而發生群眾感染的長照機構今天同樣沒有再出現新的確診個案，不過同個洗腎中心接連爆出確診，目前院方全面採檢消毒，縣府則配合中央防疫專責醫師全力釐清機構和醫院的感染源和傳播鏈，並針對上述所有接觸者，於今天安排第2次採檢。
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