北部回鄉泡茶群聚4人染疫 嘉義縣單日確診創新高

中央流行疫情指揮中心下午公布嘉義縣4確診本土病例，單日創新高，縣長翁章梁下午開記者會說，大林鎮北部回鄉堂兄弟泡茶群聚感染，匡列48人採檢，44人陰性，4人等結果，疫情在可掌握內。

翁說，確診者分別為67歲男 (案7550)、70歲男（案7629）、88歲男（案7674），為堂兄弟群聚泡茶；另37歲男（案7673），為案7550之子屬家庭群聚，泡茶群聚共4人均確診，其中1人為新北案例，因經常出入大林鎮某工程租屋處，匡列接觸者24人，全案匡列接觸者共48人，接已完成採檢，除4人等待結果，餘皆為應性，該案與北部熱區移動接觸關係極大。

案7550，為60多歲男子，有慢性疾病史，住屋為傳統三合院，與2子女同住，近月餘多次與北部回鄉2親友群聚泡茶，15日出現咳嗽症狀，27日因呼吸喘就醫，採檢通報陽性確診，目前插管收治專責醫院治療中。

案7673為案7550之子，近2周工作暫停因腳受傷在家休息，5月24、26兩日上午於某駕訓班學大卡車駕駛1小時，匡列駕訓班教練1人為接觸者，其餘時間多停留於家中打電動，27日載父親至他縣市就醫，因父親確診由衛生局安排採檢，28日確診，匡列接觸者親屬，均入住防疫旅館。

案7629，一個多月前從台北中和返鄉，目前無特殊症狀，與案7550為堂兄弟，經常泡茶聊天，27日至大林某診所看診，28日由衛生局通知採檢後確診住院治療，外出均配戴口罩。

案7674夫妻同住，兒子每周回家探視，25日起出現輕微發燒不適，27日主動至斗南(火車站)快篩站接受篩檢，結果為陰性，因同為泡茶夥伴接觸者，列居家隔離採檢後確診，匡列接觸者兒子及太太2人，目前採檢中。

另1位住新北回嘉義確診者，經常北部與嘉義往返，於大林某工地租屋，空間較為密閉，共租屋24人，28日由衛生局全數安排採檢完畢結果為陰性，入住集中檢疫所居家隔離中，環保局已完成周邊消毒。