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癌症病人可以（或需要）打新冠肺炎疫苗？名醫專業分享

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

中山醫學大學附設醫院副院長、國內兒童血腫及骨髓移植權威巫康熙分享，癌症病人可以（需要）打新冠肺炎疫苗嗎？日前他在臉書上發表「化療病患打新冠肺炎疫苗」的看法，引起很大的迴響，其中有位加拿大的臨床藥師提供他很多的文獻和建議，也分享他們慘痛的寶貴經驗，他結合文獻和國外經驗，盼提供他的專業，一島同心，戰勝這疫情。

巫康熙認為，新冠病毒疫苗較新，雖有很多的未知，但目前世界大多數的作法，認為癌症病患是可以打新冠肺炎疫苗的，且施打的順序僅次於第一線人員，每個癌症病人情況差異很大，在施打新冠肺炎疫苗前，建議與你的主治醫師討論。

巫康熙說，癌症病患需要施打新冠肺炎疫苗嗎？ 首先必須先了解病患接受的治療是否會造成免疫力低下？低下的嚴重度如何？如化學治療通常會造成病患的免疫力低下，但每種癌症所接受的化療不同，造成的低下程度也不同，每位接受化療的病患，差異性很大(case by case)，抵抗力愈低，感染新冠肺炎後，所造成的併發症和死亡率愈高，但非常特別的是，抵抗力愈低的病患，在病患施打疫苗後，所産生的效果也愈差，但部分抵抗力總比沒有抵抗力好。

巫康熙指出，目前全世界每個國家(或地區)疫情和被感染的風險也不相同，在抵抗力低下的癌症病人，雖打疫苗後可能無法產生足夠的抵抗力，但這些病患因抵抗力低下，感染新冠病毒，有較高的危險性，所以在高風險和疫苗足夠的地方(如美國、加拿大、英國…等)，將這些病患施打的順序，排得相當前面(prioritized)，以保護這些病患。目前台灣疫苗有限，因此建議先將疫苗先給第一線的人員施打，抵抗力低下的癌症病患，最重要的就是保護自己不要被感染，之後待疫苗足夠時，建議政府也能讓癌症病患列入優先施打的行列中。

他說明，癌症病患施打新冠肺炎疫苗安全嗎？目前雖無絕對的定論，但一般而言，因目前大多的新冠肺炎疫苗「不是活性」疫苗，所以癌症病患在排除藥物交互作用和其它因素後，打疫苗的風險理論上和大家應是相同，沒有百分之百安全的疫苗，但抵抗力低下的癌症病患感染新冠肺炎所造成的危險，一定遠高於施打疫苗的風險。

另外，家中有抵抗力低下的癌症病患，可打新冠疫苗嗎？他認為，通常施打活性疫苗後，我們會建議施打疫苗後的人和抵抗力低下的癌症病人隔離一陣子，以避免疫苗病毒傳染給這些病患。但是因為目前大多的新冠肺炎疫苗「不是活性」疫苗，不會傳給化療中抵抗力低下的病人，而為了不把新冠肺炎傳染給抵抗力低下，正在化療的病人，家中有化療病患的人，更應該施打疫苗。

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