台中「家庭群聚」占確診者3成 盧秀燕提家庭防疫新生活

台中市今天有33例新冠肺炎確診個案，台中市長盧秀燕在疫情記者會上表示，今天33例有11例昨天就先宣布，很多市民會緊張，感覺台中疫情好像沒有下降，反而升高趨勢，調出這段時間確診個案分析，台中的感染途徑主要是「家庭群聚」，立揚鞋業、東區、北屯、豐原4個家庭群聚確診人數，就占3成。

盧秀燕表示，除了美樂地ＫＴＶ和泰安附設幼兒園群聚感染，其餘台中市的確診個案分析，發現「家庭群聚」是主要傳染途徑，有別於其他縣市是菜市場或特種行業，立揚鞋業家庭群聚就有11人確診，東區家庭群聚9人確診、豐原家庭群聚5人確診、北屯群聚7人確診，家庭群聚是台中的高風險感染源。

盧秀燕表示，因應台中的「家庭群聚」感染途徑，因此台中疫情指揮中心討論後，提出四大家庭防疫新生活，「有2人以上成員在家時均戴口罩、家人不同桌共食、取餐時公筷母匙、屋內勤消毒」，希望市民務必落實。 因應台中的「家庭群聚」感染途徑，提出四大家庭防疫新生活，「有2人以上成員在家時均戴口罩、家人不同桌共食、取餐時公筷母匙、屋內勤消毒」。圖／台中市新聞局提供 台中的感染途徑主要是「家庭群聚」，立揚鞋業、東區、北屯、豐原4個家庭群聚確診人數，就占3成。圖／台中市新聞局提供

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