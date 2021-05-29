影／苗栗新增3例本土確診 衛生局公布足跡、關聯圖

苗栗縣今天新增3例確診案，分別為案7514、案7515及案7655，縣衛生局下午公布疫調及足跡，目前全縣累計共11名確診者，其中造橋指標個案4906共有6人染疫。

苗栗縣衛生局表示，今天新增3例確診案，其中案7514為51歲居住造橋鄉的男性裝潢自營商，初步疫調研判屬案6532接觸者感染；案7515為居住頭份市72歲的採茶女工，近期無出國史；案7655為頭份市9歲男童，為案5624的兒子，在匡列接觸採檢後確診，疫調研判為家戶內感染。 案7655為頭份市9歲男童，為案5624的兒子，在匡列接觸採檢後確診。圖／苗栗縣政府提供 案7514為51歲居住造橋鄉的男性裝潢自營商，初步疫調研判屬案6532接觸者感染。圖／苗栗縣政府提供 案7515為居住頭份市72歲的採茶女工，近期無出國史。圖／苗栗縣政府提供

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