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「3+11」誰拍板？ 陳時中翻資料今稱「陳宗彥沒到」

影／苗栗新增3例本土確診 衛生局公布足跡、關聯圖

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
案7514與指標個案4906等確診案例的關聯圖。圖／苗栗縣政府提供
案7514與指標個案4906等確診案例的關聯圖。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增3例確診案，分別為案7514、案7515及案7655，縣衛生局下午公布疫調及足跡，目前全縣累計共11名確診者，其中造橋指標個案4906共有6人染疫。

苗栗縣衛生局表示，今天新增3例確診案，其中案7514為51歲居住造橋鄉的男性裝潢自營商，初步疫調研判屬案6532接觸者感染；案7515為居住頭份市72歲的採茶女工，近期無出國史；案7655為頭份市9歲男童，為案5624的兒子，在匡列接觸採檢後確診，疫調研判為家戶內感染。

案7655為頭份市9歲男童，為案5624的兒子，在匡列接觸採檢後確診。圖／苗栗縣政府提供
案7655為頭份市9歲男童，為案5624的兒子，在匡列接觸採檢後確診。圖／苗栗縣政府提供
案7514為51歲居住造橋鄉的男性裝潢自營商，初步疫調研判屬案6532接觸者感染。圖／苗栗縣政府提供
案7514為51歲居住造橋鄉的男性裝潢自營商，初步疫調研判屬案6532接觸者感染。圖／苗栗縣政府提供
案7515為居住頭份市72歲的採茶女工，近期無出國史。圖／苗栗縣政府提供
案7515為居住頭份市72歲的採茶女工，近期無出國史。圖／苗栗縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19

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