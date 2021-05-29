台中今暴增33例染疫！4大家族群聚成最大感染源破口

三級警戒雖限制五人以下室內群聚，但台中「家族共住、聚會」卻成了最大傳染源。台中市政府說，台中今新增33例確診。家族群聚占最大宗，潭子區立揚鞋業家族群聚11例染疫，從台北萬華舉家搬遷的豐原家族5人染疫；東區家庭群聚再增3例，累計9例；，北屯家族群聚7例，光四大家族群聚共32例，占台中市115名染疫人數近三成。盧秀燕呼籲，台中大家庭較多，家族群聚居多，呼籲「防疫新生活」，建議大家庭在家室內帶口罩、不要共餐、公筷母匙、家庭清清等四原則，保護自己與家人。

潭子立揚鞋業為家族企業，全家族一起工作、居住，最早確診為家族中的30歲女兒，其父為鞋業工廠負責人，她曾在4月30日至5月1日到板橋旅遊，昨天市府公布，同住包括祖母、大伯、大伯母、二伯母、父母、姊姊、姊男友、堂弟等9人確診，今天再增1人染疫。

東區家族群聚，東區44歲科技公司男品保員和其6歲兒子24日確診，陸續其妻、就讀國小二年級女兒也確診，還傳染給妻子的妹妹一家人五口確診，累計9例。