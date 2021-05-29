快訊

死亡率1.2%通報延遲！21病死案例中19人有慢性病

「3+11」誰拍板？ 陳時中翻資料今稱「陳宗彥沒到」

台中今暴增33例染疫！4大家族群聚成最大感染源破口

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市北屯家族群聚。圖／台中市政府提供
台中市北屯家族群聚。圖／台中市政府提供

三級警戒雖限制五人以下室內群聚，但台中「家族共住、聚會」卻成了最大傳染源。台中市政府說，台中今新增33例確診。家族群聚占最大宗，潭子區立揚鞋業家族群聚11例染疫，從台北萬華舉家搬遷的豐原家族5人染疫；東區家庭群聚再增3例，累計9例；，北屯家族群聚7例，光四大家族群聚共32例，占台中市115名染疫人數近三成。盧秀燕呼籲，台中大家庭較多，家族群聚居多，呼籲「防疫新生活」，建議大家庭在家室內帶口罩、不要共餐、公筷母匙、家庭清清等四原則，保護自己與家人。

潭子立揚鞋業為家族企業，全家族一起工作、居住，最早確診為家族中的30歲女兒，其父為鞋業工廠負責人，她曾在4月30日至5月1日到板橋旅遊，昨天市府公布，同住包括祖母、大伯、大伯母、二伯母、父母、姊姊、姊男友、堂弟等9人確診，今天再增1人染疫。

東區家族群聚，東區44歲科技公司男品保員和其6歲兒子24日確診，陸續其妻、就讀國小二年級女兒也確診，還傳染給妻子的妹妹一家人五口確診，累計9例。

豐原家族是豐原區69歲女性家管案6542在5月27日確診，她原居住於台北萬華，5月17日全家南下回台中居住，19日出現症狀，26日採檢確診，今天再增4家人，累計5例。

豐原家族群聚。圖／台中市政府提供
豐原家族群聚。圖／台中市政府提供
台中市環保局今天在潭子立揚鞋業周邊加強消毒。圖／台中市環保局提供
台中市環保局今天在潭子立揚鞋業周邊加強消毒。圖／台中市環保局提供
台中市環保局今天在潭子立揚鞋業周邊加強消毒。圖／台中市環保局提供
台中市環保局今天在潭子立揚鞋業周邊加強消毒。圖／台中市環保局提供
台中市四大家族群聚占台中市115名染疫人數近三成。圖／台中市政府提供
台中市四大家族群聚占台中市115名染疫人數近三成。圖／台中市政府提供
台中市東區家族群聚。圖／台中市政府提供
台中市東區家族群聚。圖／台中市政府提供
台中市環保局今天在潭子立揚鞋業周邊加強消毒。圖／台中市環保局提供
台中市環保局今天在潭子立揚鞋業周邊加強消毒。圖／台中市環保局提供
潭子區立揚鞋業家族群聚。圖／台中市政府提供
潭子區立揚鞋業家族群聚。圖／台中市政府提供

東區 台中市

延伸閱讀

曾與確診者家庭聚會 竹市7旬老翁陰轉陽染疫

沖繩每10萬人口逾102人染疫 日本首例

5月29日疫情懶人卡／真理大學校內學生染疫、基隆首傳2確診死亡個案

真理大學證實學校宿舍1學生染疫 校方：被父親傳染

相關新聞

新竹縣29日增2確診 竹北某洗腎中心疑似爆群聚感染

新竹縣29日再新增2例COVID-19確診，分別為案7523家住竹北的50多歲女性及案7524家住新埔的50多歲男性，2...

北部回鄉泡茶群聚4人染疫 嘉義縣單日確診創新高

中央流行疫情指揮中心下午公布嘉義縣4確診本土病例，單日創新高，縣長翁章梁下午開記者會說，大林鎮北部回鄉堂兄弟泡茶群聚感染...

台中「家庭群聚」占確診者3成 盧秀燕提家庭防疫新生活

台中市今天有33例新冠肺炎確診個案，台中市長盧秀燕在疫情記者會上表示，今天33例有11例昨天就先宣布，很多市民會緊張，感...

癌症病人可以（或需要）打新冠肺炎疫苗？名醫專業分享

中山醫學大學附設醫院副院長、國內兒童血腫及骨髓移植權威巫康熙分享，癌症病人可以（需要）打新冠肺炎疫苗嗎？日前他在臉書上發...

台中今暴增33例染疫！4大家族群聚成最大感染源破口

三級警戒雖限制五人以下室內群聚，但台中「家族共住、聚會」卻成了最大傳染源。台中市政府說，台中今新增33例確診。家族群聚占...

影／苗栗新增3例本土確診 衛生局公布足跡、關聯圖

苗栗縣今天新增3例確診案，分別為案7514、案7515及案7655，縣衛生局下午公布疫調及足跡，目前全縣累計共11名確診...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。