桃園公布確診者新足跡 好市多、IKEA上榜
桃園今天新增19例新冠肺炎確診個案，累計確診數達424人。市府稍早公布先前確診者足跡，好市多南崁店、IKEA桃園店2間知名賣場都上榜，其他足跡還包括自由聯盟大業店、億客成中壢民族店和中山親水公園等處，呼籲曾在同一時間出入相關場所者做好自我監測。
疫情快報
▪【專題】還要等多久？採購3千萬已88萬抵台 看疫苗到貨進度表
▪【今日疫情懶人卡】基隆關1關員確診、中華郵政染疫再+1累計9人
▪【整理包】疫情波及16間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言