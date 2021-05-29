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桃園公布確診者新足跡 好市多、IKEA上榜

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府公布確診者疫調足跡。圖／桃園市政府提供
桃園市政府公布確診者疫調足跡。圖／桃園市政府提供

桃園今天新增19例新冠肺炎確診個案，累計確診數達424人。市府稍早公布先前確診者足跡，好市多南崁店、IKEA桃園店2間知名賣場都上榜，其他足跡還包括自由聯盟大業店、億客成中壢民族店和中山親水公園等處，呼籲曾在同一時間出入相關場所者做好自我監測。

桃園市政府公布確診者疫調足跡。圖／桃園市政府提供
桃園市政府公布確診者疫調足跡。圖／桃園市政府提供

新冠肺炎 COVID-19

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