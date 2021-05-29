王定宇質疑同黨前立委郭正亮爆料：勿政治操作造成分裂

民進黨前立法委員郭正亮爆料前副總統陳建仁將接任中央流行疫情指揮中心「召集人」。總統府指是無中生有謠言。民進黨立委王定宇今天表示，台灣正面對嚴峻疫情，這時候最不需要的，就是政治操作，甚至造成政治分裂，「病毒沒有黨派、病毒不看政治」；他指責郭正亮的說法是在「製造政治紛擾，對國家、人民毫無助益」。

王定宇說，「團結沈穩面對、才能幫助台灣脫離難關」。這時傳出陳建仁將出任所謂中央疫情指揮中心「召集人」、這種說法不妥當，總統府已經否認；王定宇表示，陳建仁在當年SARS疫情的時候就是衛生署長，在中研院進行相關研究，自副總統卸任後，也回到中研院繼續相關研究，持續不曾間斷，目前也投入協助國內進行肺炎疫苗、快篩等等研究也未停止，與政府團隊分工合作無間打防疫團體戰，這時候去臆測「要換誰下來、換誰上去」對百姓、對防疫毫無幫助。