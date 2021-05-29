北市將第四級警戒兵推演練 鄭文燦：桃園也會盡早規畫

疫情嚴峻本土確診暴增，死亡人數也超過SARS，台北市長柯文哲預計30日實施第四級警戒兵推演練，桃園市長鄭文燦今主持防疫會議後也表示，第四級警戒有居家令民眾不得擅自外出，還有交通封鎖等，他說「桃園也會盡早規畫」，之後作成一個範本沒有問題。

鄭文燦表示，桃園去年有針對有幾個部分做演練，包括社區防疫、長照機構的防疫演練、及針對疫苗接種的普及化做預先規畫，他說未來假如有可能提升到第四級，第四級是包括居家令，所有人不得上班上課，這個部份會規畫，也會有兵推演練。

鄭文燦說，像是居家令如何執行，居家令不是只有交通封鎖，還包括哪些是必要的維生系統，像醫院、藥局，民生必需品的超市等，居家令期間能夠出外的時間及次數要限制，桃園也會盡早規畫，完成後作為一個範本沒有問題。

另有關桃園配發1.8萬劑AZ疫苗，目前施打狀況，鄭文燦指出，昨天醫院、衛生所都施打，包括警察局、消防局各1002人、消防局300人都已完成施打，其中消防局在上一輪也有200人接種，且桃園施打有先造冊，因此目前施打有順序。

桃園市衛生局長王文彥指出，全市有34所醫院，由11家責任醫院分開4區支援，其中1萬劑量給第一線醫護人員，希望施打率提高至7成，第2批來有信心全部打完；另外8000劑放在基層醫療醫護、藥理人員還有警消等，昨開始施打超過4000劑，周六、日不間斷，基層人員希望施打率到8成。

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