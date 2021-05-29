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中華郵政確診再+1累計9人！ 金南郵局窗口曾有萬華史

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中華郵政又有人確診。示意圖。本報資料照片
中華郵政又有人確診。示意圖。本報資料照片

中華郵政確診人數再增加。中華郵政公司說，台北金南郵局窗口人員，平常會接觸到辦理業務民眾，日前快篩陽性，昨晚核酸檢測結果出爐，確定確診。據悉，該員曾有萬華活動史。所幸匡列的11名郵局員工，快篩結果都是陰性。

中華郵政目前已經累計九確診、三名快篩陽性，其中一名核酸檢驗為陰性，所以解除隔離。

確診者包含總局檔案室員工、台北郵件處理中心員工、漢中街郵局窗口人員、台北郵局快捷收發股外勤（大卡車司機）、台北郵局快捷投遞股內勤掛號信件交換人員、台北郵局松山投遞股郵務士、台北郵局信義投遞股半日制分撿人員、內湖郵局外勤送信人員，和最新確診的台北金南郵局窗口人員

至於快篩陽性者，為台北內湖郵務股外勤郵務士、台北郵局南港郵務股外勤郵差、新北三重郵局外勤郵務士。其中，內湖郵務股外勤郵務士核酸檢測陰性，已解除隔離。

中華郵政坦言，擔心疫情有惡化趨勢，員工心裡也很不安，現在是非常時期，希望不只員工都好好保護好自己，民眾來郵局洽公也要做好防護，保護自己也保護別人。

郵局 中華郵政 疫情

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