防疫優先 翁章梁請雙北回嘉或雙北旅遊史自主健康管理

新冠肺炎疫情進入社區感染，全台防疫三級延長到6月14日，台北與新北市是熱區，嘉義縣疫情相對穩定，至今只有一例本土確診案例，由於確診案例與其他確診者在嘉縣活動足跡，都與雙北熱區有關，縣長翁章梁今天呼籲拜託，從雙北回嘉義或有雙北旅遊史的鄉親，請不要隨意走動，自我健康管理14天。

翁章梁幕僚製作圖卡貼臉書說，嘉義最近確診的案例，或他縣市確診在嘉義有足跡的案例，大多與雙北熱區有關，為了你自己與他人，拜託從雙北回嘉義或有雙北旅遊史的鄉親，請不要隨意走動，自我健康管理14天，若身體有狀況，請撥打1922尋求協助。疫情緊張時刻，請儘量不要移動，再來六、日，請大家宅在家防疫。

中央疫情指揮中心公布嘉義縣首例確診，41歲確診男子案號4338號，住溪口鄉，在台中市從事網拍，每周六日返鄉，與父母同住，曾到萬華，足跡只在高鐵及溪口住家，全部清潔消毒；昨天縣府公布一對台北市確診夫婦在嘉縣足跡，也曾與萬華朋友接觸，未匡列接觸者。

衛生局長趙紋華表示，如有新北、台北、台中、彰化、南投、基隆等熱區接觸史和旅遊史，請務必做好自主健康管理，與家人共處務必佩戴口罩，保持社交距離，如有症狀或不適，請撥打1922專線，做好個人防疫，才能減少防疫漏洞。