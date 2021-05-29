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與林瑋豐關係好？林楚茵：任立委後幾乎沒聯絡

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。圖／林楚茵辦公室提供
民進黨立委林楚茵。圖／林楚茵辦公室提供

親綠網路寫手林瑋豐在PTT被網友抓包反串，引發爭議。民進黨立委林楚茵則在網路上被傳與林瑋豐「關係很好」，遭到批評。對此，林楚茵今澄清她與林瑋豐雖然認識，但在擔任立委之後，幾乎沒有聯絡過。

林楚茵表示，大家在討論這件事情前，必須要知道她擔任立法委員前是媒體記者，跟林瑋豐一樣是跑政治線。林楚茵說，林的新聞資歷比她晚很多年，但都跑政治線，彼此的確認識，她不會否認也沒有必要切割。

不過，她說，在媒體圈喊前輩「哥哥姐姐」，後輩自稱「弟弟妹妹」，是種禮貌也無關交情，她跟林瑋豐雖然認識，但她擔任立委之後，兩人幾乎沒有聯絡過。

她認為，如果這樣的交情，搭配一篇2018年的貼文互動，在國民黨眼中是「關係很好的姐姐」，那麼她在十多年前擔任記者時，就認識還是民進黨籍國大代表、現任國民黨立委的鄭麗文，如今成為同事，彼此在立法院碰面，她也會喊鄭麗文「姐姐」，交情應該遠超過她與林瑋豐的情誼吧！林楚茵質疑，是否國民黨在製作事件關係圖也要把這位「麗文姐姐」擺上呢？　

另外，外傳楊敏曾於林楚茵國會辦公室任職，林楚茵則嚴正宣告，楊敏從未在她的國會辦公室任職，也從未擔任過她的立委助理。她說，有人在PTT公然造謠，這則留言就是「假消息」，是不是助理這種事情，完全可以查證，卻刻意錯誤引用，企圖強化她與事件關聯性，不只惡劣更是「資訊戰」的一種手段。　

林楚茵說，她已做出澄清與說明，若有媒體、其他政黨人士以及網友依舊刻意扭曲與錯誤引用，她將訴諸法律途徑。

林楚茵 林瑋豐 國民黨

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