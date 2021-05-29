諾富特還不一定是破口？ 孫大千：病毒外星人帶來的？
本土疫情爆發，華航機師隔離檢疫期縮短為3天被視為破口之一。但衛福部長陳時中昨仍表示，「諾富特是不是破口還不清楚」。前立委孫大千上午在臉書質疑，如果諾富特飯店不是破口，哪裡是破口？難道台灣的病毒都是外星人帶進來的？
孫大千表示，世界各國的媒體早就一起認證，3+11是台灣這一次防疫失敗最主要的原因，陳時中為保住民進黨立委范雲和桃園市長鄭文燦，避免民眾的怒火和究責，竟可以硬拗，「機組員自主隔離原就有專家制定的5+9與3+11兩種規定」。
孫大千批評，自從防疫山海關失守，台灣已犧牲67條無辜生命，陳時中居然還可以滿口幹話告訴人民，「諾富特是不是破口還不清楚」；出了事就把責任推給所謂的專家，陳為什麼不乾脆告訴台灣人民是夢到的呢？
孫大千說，凡走過必留下痕跡，3月31日鄭文燦在接見機師工會拜會時的承諾，和4月1日范雲召開的協調會，間接促成指揮中心4月中旬將隔離制度改成3+11，這一筆帳誰也不要想賴掉，因為身陷疫情苦難中的台灣人民永遠都不會忘記。
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