獨／北病南送病床不夠 CDC再徵中油嘉義訓練所為檢疫所

台灣新冠肺炎疫情不斷升溫，每日確診人數不算進校正回歸數量，動輒兩、三百例，尤其雙北確診案例太多，已經出現「北病南送」的情況。不過，原本各地所設的檢疫所如今也已經不夠支援不斷增加的確診患者，除了北部徵用防疫旅館升級為集中檢疫所之外，中油的嘉義人力訓練所，也已被中央流行疫情徵召作為檢疫所，被徵召的兩棟宿舍大樓有超過一百個套房。

確診人數持續增加，新北市已經徵用飯店作為「加強版防疫專責旅館」，也就是集中檢疫所，南部民眾也發現許多救護車把快篩陽性、確診無症狀或輕症病患送到各地檢疫所。民眾向本報爆料指出，「北病南送」讓南部檢疫所也不夠用了。嘉義市的中油嘉義訓練所已經被指揮中心徵召，經證實，兩棟宿舍大樓將成為檢疫所。

據了解，中油的嘉義訓練所是中油員工升遷、培訓等人資課程使用的場所，歷史悠久，舉辦過以萬計算的培訓班，兩棟宿舍超過百間套房，硬體設備良好，就連政府官員要到當地考察，都會借宿。不過，訓練所位於中油煉製研究所旁，又是員工培訓重要場地，引起中油員工擔憂。

對此，中油回應，指揮中心確實徵召了嘉義訓練所宿舍作為檢疫所；在影響方面，現在疫情嚴峻期間，中油本來就有計畫要將相關培訓改成視訊課程等，同時區內的人員動線也會和檢疫所畫分開來，盡力達到安全無虞。

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