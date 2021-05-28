傳陳建仁接任疫情中心指揮官？ 政院：絕非事實

針對近日外界謠傳前副總統陳建仁將接任中央流行疫情指揮中心指揮官一職，行政院發言人羅秉成今表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的表現有目共睹，且中央流行疫情指揮中心防疫團隊也非常辛苦，行政團隊每日都會由行政院長蘇貞昌親自召開跨部會防疫會議，給予指揮中心最大的支持和所需的各項資源，行政團隊就是陳時中、整個指揮中心最大的後盾。外界所謂換掉指揮官的傳言，均屬坊間謠言，絕非事實。

羅秉成表示，蘇貞昌於昨於行政院院會中，還特別對於陳時中這段時間以來，帶領所有工作同仁夜以繼日、不眠不休的努力表達感謝。

羅秉成指出，在蔡英文總統的領導下，行政團隊都非常專業盡責，在此階段除了專注於防疫工作，接下來將啟動新一波的紓困措施，也需要整個行政團隊的團隊合作、分工與協助。蘇貞昌今天從早上七點半開始已召開多場會議，就是要趕在立院修法完成前，確認所有紓困行政作業的流程，讓受衝擊產業與民眾可以早日得到現金紓困。

羅秉成強調，從去年全球疫情爆發以來，相關防疫工作就不只是中央流行疫情指揮中心的工作，也不單是陳時中一個人的工作。羅秉成表示，正因為蘇貞昌擔任行政團隊指揮官，讓各部會能夠充分整合資源，全力支援前線指揮官陳時中，過去一年才能一再跨過各種危機。現在台灣面臨變種病毒的侵襲，唯有繼續同心協力才能度過難關，任何的傳言、猜忌、分化對於疫情都毫無幫助，也請勿再以訛傳訛。