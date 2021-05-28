傳陳建仁臨危授命任防疫總顧問、召集人？ 幕僚這樣說
疫情持續延燒，在野黨要求提高防疫指揮官層級。外傳副總統陳建仁即將接下中央流行疫情指揮中心「總顧問」一職，協助指揮官陳時中防疫作戰。此外，前民進黨立委郭正亮則在政論節目上透露，陳建仁將會接下指揮中心「召集人」一職。但對於這些傳聞，陳建仁的幕僚表示，並未聽說此事。
十八年前，陳建仁臨危授命，在指揮官李明亮的邀請下，擔任疾病管制局長，協同防疫，表現傑出。
昨天，前副總統陳建仁、指揮中心指揮官陳時中、專家諮詢小組召集人張上淳等人，齊赴永和官邸，與蔡英文總統討論加強疫苗採購及研發等事宜，盼能讓嚴峻的疫情，尋得解決的方法。
儘管傳聞尚未獲得證實，不過，陳建仁上午針對指揮中心「校正回歸」爭議，在臉書提出建議，他認為，指揮中心應該面對「校正回歸」爭議，考慮每日提供民眾「當日確診數＋預估追加數」，越是坦然面對、透明化，越能取信於民，平息爭議。
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