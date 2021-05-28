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澎湖機場設快篩 首日發現2旅客呈陽性

聯合報 / 記者林保光／即時報導
澎湖縣府今天在澎湖機場啟動快篩站，有旅客全副防疫裝備抵達澎湖。今天下午快篩站發現2名旅客呈陽性。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣府今天在澎湖機場啟動快篩站，有旅客全副防疫裝備抵達澎湖。今天下午快篩站發現2名旅客呈陽性。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣政府防堵新冠疫情入島，在澎湖機場設快篩站，今天啟用首日，發現2名旅客經篩檢出呈陽性反應，由防疫救護車送往澎湖醫院做PCR檢測。澎湖縣政府表示，2名旅客已暫留醫院留置室，待PCR檢測結果出爐。

澎湖縣政府發言人陳其育表示，這2名旅客是今天下午搭機到澎湖，在快篩站設置首日就篩檢出旅客呈陽性，可證明設快篩站有其道理。不過，他說，快篩結果會5％的誤差值，在100名旅客中誤檢出4至5人陽性反應，不見得這4至5人接受PCR檢測就會呈陽性，其實是常態，但防疫從嚴，寧可先抓出陽性者，才能防堵破口。

澎湖縣政府今天在澎湖機場啟動快篩站，入境旅客無論是否同意篩檢，一律要填寫健康聲明書，

今天上午篩檢率約30%，快篩結果全為陰性。但今天下午2點多，抵達澎湖機場的班機，有檢自台北、台中、高雄班機，這2名旅客自願接受快篩，經檢出陽性反應，立即由防疫救護車送澎湖醫院。

澎湖縣府今天在澎湖機場啟動快篩站。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣府今天在澎湖機場啟動快篩站。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣府今天在澎湖機場啟動快篩站首日，發現2名旅客呈陽性。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣府今天在澎湖機場啟動快篩站首日，發現2名旅客呈陽性。圖／澎湖縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19

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