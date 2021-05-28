地方政府、企業購買疫苗 陳時中鬆口列8大申請要件

台灣疫苗短缺，目前包含金門縣、南投縣、鴻海企業都曾經喊話要自行購買疫苗，指揮中心今日首度鬆口，地方政府或企業申請疫苗專案輸入流程，需要檢附八大申請條件，包含授權書、計畫書、供貨時程、相關證明或替代文件等，並且經過食品藥物管理署審查通過，才能供防疫使用。

15萬劑莫德納疫苗今日即將抵台，面對國人急需使用疫苗，各縣市及企業喊話要自行購買疫苗。指揮中心陳時中表示，各縣市及企業個別購買疫苗有困難度，也不見得符合需要。但也已將相關辦理程序寫出來。其中，要委託藥商辦理程序，包含審查檢附的八大要件。

根據地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程指出，各單位要委託藥商申請，並檢附執行計畫書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈及倉儲設備、供貨期程、原廠授權書、有效期限、國外上市證明或替代文件。陳時中強調「現在不收還沒有上市的疫苗，且要審查通過會在FDA專家會議，依照防疫政策使用。」